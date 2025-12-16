Un nuovo campo sportivo per bambini apre sulla promenade Honoré II

I bambini dispongono ora di un nuovo spazio sportivo sicuro sulla promenade Honoré II. Situato nel cuore di un quartiere residenziale, il campo, completamente recintato, consente la pratica del calcio e di altri giochi con la palla in un contesto progettato per garantire sia la sicurezza dei più piccoli sia la tranquillità dei residenti.

La nuova struttura completa l’area giochi per bambini già presente sulla promenade Honoré II e si inserisce nella volontà del Governo del Principe di offrire un numero maggiore di attività all’aria aperta dedicate ai più giovani. Il terreno di gioco è interamente protetto da reti per evitare la perdita dei palloni ed è dotato di una pavimentazione ammortizzante.

Il campo è accessibile in libero servizio, nel rispetto delle regole affisse sul posto, tra cui il divieto di utilizzo di palloni in cuoio, introdotto per limitare le emissioni sonore.

L’area è aperta:

dalle 9.00 alle 18.00, da novembre a marzo;

dalle 9.00 alle 19.00, da aprile a ottobre.

Questo nuovo impianto completa il CityStade del quai Antoine Ier, destinato ai bambini più grandi e agli adolescenti. Nel loro insieme, questi spazi offrono una gamma più ampia di attività sportive in libero accesso.

Il Governo del Principe proseguirà nello sviluppo di infrastrutture dedicate alle diverse fasce d’età e continuerà a cogliere le opportunità utili ad arricchire l’offerta di attività ricreative negli spazi pubblici.