Ritorna il Train des Merveilles: un viaggio da sogno tra mare e montagna

Dal 15 dicembre 2025 il celebre Train des Merveilles ha ripreso la sua corsa, offrendo agli amanti della montagna, del patrimonio e dei viaggi contemplativi un’esperienza unica. Dopo più di un anno di lavori di ammodernamento, la linea Nice–Tende, chiusa dal 2 settembre 2024, è stata riqualificata per garantire sicurezza, durata e continuità, un collegamento fondamentale per la mobilità quotidiana, gli scambi transfrontalieri e lo sviluppo di un turismo sostenibile nella valle della Roya.

Un viaggio lento e luminoso, dalla costa alle cime

Considerato tra i percorsi ferroviari più belli d’Europa, il Train des Merveilles attraversa viadotti spettacolari, gole selvagge e borghi storici — Sospel, Breil-sur-Roya, Fontan, Saorge, La Brigue e Tende — fino a raggiungere le porte del Parco nazionale del Mercantour. Ogni tragitto è un’esperienza in sé: meno di 90 minuti di panorama mozzafiato, in cui la luce cambia, il mare lascia spazio alla pietra, le foreste si infittiscono e la neve comincia a stendere il suo manto sulle vallate.

Castérino: un inverno da vivere fino al 1° marzo 2026

Dal 14 febbraio al 1° marzo 2026, ogni giorno il treno delle 9:32 da Nizza sarà accompagnato da una guida conferenziera autorizzata, che racconterà i segreti delle vallate, la storia della linea e la ricchezza del patrimonio attraversato. Al termine del percorso, Castérino offrirà atmosfere invernali incontaminate: ciaspolate, escursioni nordiche e panorami cristallini, con accesso tramite navetta da Breil.

Porte aperte sulle Merveilles: primavera e autunno 2026

Da aprile a novembre 2026 il Train des Merveilles tornerà a circolare: nei weekend e festivi di aprile, maggio, ottobre e novembre (incluso il 1° maggio) e tutti i giorni da giugno a settembre, per esplorare la Valle delle Merveilles, la Minière de Vallauria, i borghi arroccati, partecipare alle feste tradizionali o godersi i bagni nei torrenti del territorio.

Il Train des Neiges: un’altra porta verso l’inverno

Il Train des Neiges permette di raggiungere i paesaggi innevati dell’alta valle in alcuni weekend e durante le vacanze scolastiche, con deposito bagagli gratuito a bordo delle navette.

Offerta Castérino – Inverno 2026

Tutti i weekend dal 10 gennaio al 15 marzo 2026

Tutti i giorni dal 14 febbraio al 1° marzo 2026

Itinerario: partenza da Nizza Ville alle 8:32 (Train ZOU 881309 → arrivo Breil 9:43, poi navetta fino a Castérino). Rientro con navetta alle 16:30, coincidenza treno ZOU 17:48, arrivo Nizza 19:03.

Tariffa combinata treno + navetta: 15 € adulti / 6,50 € bambini (A/R).

Il Museo del Treno: memoria viva della linea

A Breil-sur-Roya, uno spazio espositivo dedicato al patrimonio ferroviario ripercorre l’avventura tecnica e umana della linea, con archivi, modelli e racconti storici.

Menton, Riviera & Merveilles: una destinazione autentica tutto l’anno

Situata tra mare e monti, a meno di un’ora da Nizza, Menton, Riviera & Merveilles comprende Mentone, Roquebrune-Cap-Martin, Beausoleil e i borghi arroccati di Castellar, Sainte-Agnès, Gorbio, La Turbie e Castillon, oltre alle valli selvagge della Roya e della Bévéra. L’Office de Tourisme comunitario promuove un turismo sostenibile e responsabile, valorizza i saperi locali e tutela il patrimonio naturale e culturale, offrendo esperienze autentiche e rispettose del territorio.



https://www.menton-riviera-merveilles.fr/aventures-merveilleuses/

