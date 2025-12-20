Villefranche-sur-Mer protagonista della notte con il Trail Urbain della Mounta Cala

Villefranche-sur-Mer si prepara a vivere una serata all’insegna dello sport, della festa e della scoperta del territorio.

Oggi, sabato 20 dicembre la città, in collaborazione con l’associazione Mounta Cala, ospita la 21ª edizione del Trail Urbain della Mounta Cala, per il secondo anno consecutivo in versione notturna.



Un appuntamento che si annuncia già come un grande successo popolare: sono infatti oltre 600 i corridori iscritti alla prova competitiva e più di 300 i partecipanti alla camminata, numeri record per una manifestazione organizzata in partnership con Nice-Matin.



Il programma prende il via nel pomeriggio dalla suggestiva cornice della Cittadella. Alle 16 è prevista una corsa gratuita dedicata ai bambini, seguita alle 17 dalla partenza della camminata di 5 chilometri.

Alle 18 scatterà invece la gara principale di 10 chilometri, che attraverserà le strade illuminate della città, regalando ai partecipanti un percorso unico nel suo genere.



Il Trail Urbain Nocturno della Mounta Cala è molto più di una competizione sportiva: è un viaggio nel patrimonio storico e paesaggistico di Villefranche-sur-Mer.

Il tracciato tocca infatti la città vecchia, la Cittadella, la celebre Rue Obscure, la spiaggia delle Marinières, l’antico lavatoio, la Darse e una lunga serie di scalinate che metteranno alla prova resistenza e fiato dei partecipanti, a pochi giorni dalle festività natalizie.



La serata proseguirà all’insegna della convivialità: dopo le premiazioni, la Cittadella ospiterà un villaggio di Natale e una festa con DJ aperta a tutti.



Le iscrizioni sono ancora aperte.





Informazioni pratiche

Gara 10 km

Distanza: 10 km

Aperta dalle categorie Cadetti (nati nel 2010 o prima)

Partenza: ponte levatoio della Cittadella, ore 18.00

Arrivo: Théâtre de Verdure

Quota di iscrizione: 20 euro

Camminata 5 km

Distanza: 5 km

Aperta a tutti

Partenza: ponte levatoio della Cittadella, ore 17.00

Arrivo: Théâtre de Verdure

Iscrizione gratuita

Possibilità di effettuare una donazione (facoltativa) a un’associazione al momento del ritiro del pettorale.



Per iscrizioni e dettagli: piattaforma Sport-Up.











