Grande successo per la conferenza di Boris Cyrulnik a Monaco

La conferenza di Boris Cyrulnik, organizzata da MC.5 Communication, Chloé Viac in collaborazione con il gruppo Marzocco, ha riscosso un notevole successo, riunendo un pubblico numeroso attorno alle tematiche dell’amore e dell’attaccamento.

In occasione di questo incontro, l’autore di «Quand on tombe amoureux, on se relève attaché» ha offerto una riflessione profonda e accessibile sui meccanismi affettivi che plasmano le nostre relazioni e la nostra costruzione psichica, suscitando grande interesse e dibattiti di alta qualità.

La serata è stata arricchita dalla visita a sorpresa di Charlotte Casiraghi, fondatrice e presidente delle Rencontres Philosophiques de Monaco, accompagnata da Brigitte Rémy, pedopsichiatra. Entrambe conducono da diversi anni gruppi di Philo & Letteratura presso il servizio della Prof.ssa Florence Askenazy all’Ospedale Lenval, un impegno che dimostra il legame fertile tra cultura, pensiero filosofico e cura psicologica.

La giovane Jade Brun, membro di questo gruppo da tre anni, ha testimoniato concretamente la ricchezza e la continuità di questo lavoro.

Va inoltre ricordato che Boris Cyrulnik e Charlotte Casiraghi sono rispettivamente padrino e madrina dell’associazione ALTER, rafforzando la coerenza e la portata umana di un incontro incentrato su trasmissione, riflessione e relazione.

Proseguendo questo impegno e sotto l’impulso di Taisiya Savchuk-Polishchuk, presidente della Fondazione Aleksandr Savchuk, Cyrulnik si è recato il giorno successivo all’ISM Monaco, dove ha tenuto una conferenza sulla resilienza rivolta a studenti e docenti. Questo momento di scambio privilegiato ha permesso di approfondire i concetti affrontati il giorno precedente e di sensibilizzare le giovani generazioni sui meccanismi della costruzione psichica e sulla capacità di superare le avversità.

I proventi dell’evento saranno devoluti alla Fondazione “Amore & Libertà”, a sostegno dei bambini bisognosi del Congo, e alla SPA Monaco.

Grazie alla qualità e al successo dell’iniziativa, questa conferenza conferma la vocazione di MC.5 Communication a ideare e produrre eventi che favoriscono il dialogo tra grandi pensatori contemporanei, istituzioni e pubblico.



