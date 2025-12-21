Inaugurata la Médiathèque Caroline: un nuovo cuore culturale per Monaco

S.A.S. il Principe Alberto II e S.A.R. la Principessa di Hannover hanno inaugurato la Mediateca Caroline, nuova struttura culturale situata nell’isolato Pasteur, alla presenza di Charlotte Casiraghi, Mélanie Antoinette de Massy e di numerose altre autorità del Principato. Ad accogliere la famiglia principesca erano il Sindaco Georges Marsan, Camille Svara, Vicesindaca delegata alla Mediateca comunale, e Béatrice Novaretti, Capo del Servizio della Mediateca Caroline.

La cerimonia ha incluso il debutto di una targa commemorativa e la benedizione dei locali, seguiti da una visita guidata teatralizzata proposta dalla compagnia BAL d’Arts Légers, uno spettacolo originale che sarà accessibile anche dal pubblico.

Frutto di oltre quindici anni di progettazione e lavoro, la Médiathèque Caroline rappresenta il nuovo polo culturale di riferimento voluto dal Comune di Monaco. La struttura riunisce in un unico spazio le tre entità storiche — biblioteca, videoteca-sonoteca e ludoteca — offrendo oltre 200.000 documenti distribuiti su 2.500 metri quadrati e tre livelli, in ambienti luminosi, confortevoli e accessibili a tutti i visitatori.

La Médiathèque si propone come luogo di condivisione e scoperta, aperto e gratuito per tutti. Tra gli spazi tematici:

Fondo Monaco: per approfondire la storia e l’attualità del Principato;

Spazio verde e solidale: dedicato a libri e informazioni sull’ecologia;

Sala digitale: per workshop e laboratori sulle nuove tecnologie;

Spazio arti: musica, cinema, visione e ascolto;

Area giovani: libri, fumetti, giochi da tavolo e angoli di lettura;

Ludoteca: pensata per famiglie e attività ricorrenti;

Spazio manga e videogiochi: molto atteso dalla gioventù;

Sala Louis Notari: per studenti di scuole medie e superiori.

Con auditorium e atrio da 118 posti, la Médiathèque offrirà un’ampia programmazione culturale: atelier filosofici, sieste musicali, proiezioni, incontri con autori, laboratori di tricottaggio solidale, letture e concerti. Ogni anno sarà inoltre allestita un’esposizione patrimoniale che valorizzerà le collezioni del Fondo.

«Questa struttura intende rendere accessibile la conoscenza sotto tutte le forme», ha sottolineato il Sindaco Georges Marsan. Camille Svara ha aggiunto: «Gli spazi sono pensati per tutti, dai bambini agli anziani. È fondamentale che ciascuno trovi il suo posto all’interno di questo edificio».

Per celebrare l’apertura, l’artista francese Benoît Varaillon, detto Béno, ha realizzato un’opera inaugurale ispirata alla tradizione giapponese del mokuhanga, visibile presso la Médiathèque. Un busto del Principe Pierre è stato inoltre collocato all’ingresso della struttura.

Alcuni numeri chiave della Médiathèque Caroline:

200.000 documenti

7 risorse digitali

36 membri dello staff

80 posti a sedere

300 animazioni culturali annue

Sito web: https://www.mairie.mc/



