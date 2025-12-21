Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo: un’edizione straordinaria

La 48ᵉ edizione del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, in programma dal 16 al 25 gennaio 2025 al Chapiteau di Fontvieille, promette di essere un evento fuori dal comune, capace di stupire il pubblico con numeri di eccezionale creatività e virtuosismo.

Quasi 200 artisti provenienti da tutto il mondo porteranno in scena le principali discipline circensi: dalla cavalleria e il dressage al trapèze volant, dal mano a mano al salto alla bascula, dalle contorsioni al jonglage, fino ad altre esibizioni sorprendenti.

Tra i momenti più attesi, spicca la famiglia Richter con un elegante numero di cavalleria in libertà, che culminerà con «La Poste», uno degli esercizi equestri più spettacolari e impegnativi. Il lettone Andrejs Fjodorov incanterà il pubblico con il suo raffinato dressage di piccioni, mentre la troupe acrobatica cinese di Dalian farà rivivere i “meteores”, discipline risalenti al III millennio a.C. di straordinaria complessità. Da non perdere anche le acrobazie mozzafiato della compagnia messicana guidata da Juan Cebolla.

L’umorismo sarà protagonista grazie al clown italiano Davide Vassallo e alla famiglia Toni Alexis, che garantiranno momenti di gioia e allegria lungo tutto lo spettacolo. L’animazione sarà affidata alla troupe Bingo, con Petit Gougou nei panni di maestro di cerimonia.

A impreziosire ulteriormente l’evento, i giovani talenti emersi dalla competizione New Generation condivideranno la pista con artisti affermati, offrendo al pubblico un mix unico di tradizione e innovazione, in un turbinio di emozioni e performance spettacolari.

Il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo si conferma così un appuntamento imprescindibile per gli appassionati degli arti circensi, celebrando l’audacia, l’eleganza e il talento dei circensi di oggi e di domani.

Informazioni e prenotazioni:

Chapiteau di l’Espace Fontvieille

lunedì-venerdì 9:00–13:00 / 14:00–18:00; sabato 10:00–13:00 / 14:00–18:00

https://www.montecarlofestival.mc/fr/

https://www.francebillet.com/



