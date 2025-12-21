La Walkyrie conquista Monte-Carlo: nuova produzione al Teatro dell’Opera

Dopo il successo di L’Or du Rhin dello scorso febbraio, l’Opéra de Monte-Carlo riapre le porte del suo teatro per una nuova produzione di La Walkyrie, capolavoro in tre atti di Richard Wagner.

Opera con musiche e libretto firmati dallo stesso compositore, La Walkyrie fu rappresentata per la prima volta al Théâtre Royal di Monaco di Baviera il 26 giugno 1870.

In programma il 23, 25, 27 e 29 gennaio 2026, lo spettacolo costituisce il secondo episodio del ciclo wagneriano inaugurato la scorsa stagione. La produzione, affidata alla regia di Davide Livermore, esplora la forza delle figure femminili, simboli di poteri sovrani che sfidano gli dei, e la tensione tragica di un destino sospeso tra lealtà e ribellione.

Pensata appositamente per la scena monegasca, questa nuova Walkyrie coniuga intensità visiva e profondità emotiva. La scenografia immersiva, l’impiego di strumenti d’epoca e la direzione drammatica contribuiscono a restituire la dimensione al tempo stesso mitica e umana dell’opera, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza unica e spettacolare.

Le rappresentazioni si terranno presso l’Opéra de Monte-Carlo nelle seguenti date:

– Venerdì 23 gennaio 2026, ore 19.00 (Gala)

– Domenica 25 gennaio 2026, ore 15.00

– Martedì 27 gennaio 2026, ore 19.00

– Giovedì 29 gennaio 2026, ore 19.00

Questa nuova produzione conferma l’Opéra de Monte-Carlo come punto di riferimento internazionale nella valorizzazione del repertorio wagneriano, capace di coniugare tradizione, innovazione scenica e intensità artistica.

https://www.opera.mc/fr/saisons/25-26/la-walkyrie



