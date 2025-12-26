Mentone si veste di magia: torna Un Noël à la montagne

La città di Mentone si prepara a vivere uno dei momenti più attesi della stagione delle feste con Un Noël à la montagne, una “parata nella città” che animerà le vie del centro cittadino tra colori, musiche e spettacoli. L’appuntamento è fissato per sabato 27 dicembre 2025, dalle 16:30 alle 18:00, con partenza dal Casinò di Mentone (2 avenue Félix Faure) e un percorso che attraversa Rue Pasteur, Avenue Félix Faure, Rue République, Rue Trenca, Promenade du Soleil e Quai de Monléon per poi fare ritorno al punto di partenza.

La partecipazione alla parata è completamente gratuita e aperta a tutti. L’evento, parte del ricco programma di Noël à la montagne, offre un’occasione speciale per vivere l’atmosfera festiva in città insieme a famiglie, residenti e visitatori.

Noël à la montagne è il tema scelto da Mentone per le festività natalizie 2025, che trasformano il centro urbano in un vero e proprio villaggio alpino con animazioni, attività culturali e attrazioni per tutte le età dal 5 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026. Tra gli appuntamenti principali figurano mercatini di Natale con oltre 35 chalet di artigianato e specialità gastronomiche lungo il Mail du Bastion e l’Esplanade Francis‑Palmero, spettacoli, laboratori, illuminazioni e attrazioni nei Giardini Biovès.

Nel corso dell’intero periodo festivo, Mentone offre anche altri momenti di intrattenimento, come workshop creativi, presepi diffusi nelle piazze, maneggi e giostre per bambini, oltre a concerti e animazioni musicali nei fine settimana.

Per informazioni dettagliate sul programma completo delle festività natalizie a Mentone e sugli eventi, è possibile consultare il sito ufficiale di Noël à Menton: https://www.noel-menton.fr/