Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di gennaio (Foto)

Anche nel mese di gennaio attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins.





Gli imperdibili

Fuochi d’artificio di Capodanno – giovedì 1° gennaio – baia di Juan-les-Pins.

Alle 18, la baia di Juan-les-Pins si illuminerà con uno splendido spettacolo pirotecnico: i riflessi dei fuochi d’artificio colorati sul mare daranno vita a un quadro magico, segnando con grande suggestione il passaggio verso il nuovo anno.



Concerto di Capodanno – giovedì 1° gennaio – Théâtre Anthéa – Antibes.

Venite ad assistere al Concerto di Capodanno «Cannes Latino!» dell’Orchestra Nazionale di Cannes. Inizio del concerto alle ore 20 ad Anthéa.LES PROFESSEURS EN SCÈNE



24 gennaio – Conservatorio di Musica e Arte Drammatica – Antibes.

Programma completo su antibesjuanlespins.com.

Biglietteria presso gli sportelli degli uffici del turismo di Antibes e di Juan-les-Pins oppure online.

Dal repertorio classico alle esplorazioni contemporanee, avrete l’occasione di apprezzare concerti di musica da camera, duetti sorprendenti, formazioni inedite e performance jazz capaci di far viaggiare l’immaginazione.

Il programma della serata prevede un concerto di musica da camera con Marie-Agnès Le Tellier (violino), Charles Arzounian (violoncello), Maximilien Borron (pianoforte), Marion Vezzosi e Olivier Mauny (tromba), Isabelle Lafonta (trombone), Philippe Negrel (corno) e Pierre Cardenaud (tuba).





Diversi

Feste di fine anno - Fino al 4 gennaio - Antibes & Juan-les-Pins

La lamentela del Bipo - 10 gennaio alle 15:00 - Médiathèque Albert Camus – Antibes

Raccolta di sangue - 16 e 17 gennaio - Maison des Associations – Antibes -

I segreti del nostro orologio biologico - 17 gennaio alle 16:30 - Médiathèque Albert Camus – ntibes

Le notti della lettura - 23 gennaio - Médiathèque des Semboules – Antibes

Alla scoperta dell’architettura bastionata - 24 gennaio - Fort Carré – Antibes

Camus è hip-hop: tra miseria e sole - 24 gennaio alle 16:00 - Médiathèque Albert Camus – Antibes

Salone dell’acquariologia e della terrariologia - Dal 31 gennaio al 1° febbraio - Espace du Fort Carré

Il mio weekend ai musei - Dal 31 gennaio al 1° febbraio – Antibes

ThéâtreAntibéa théâtre : 15 rue Georges Clémenceau – Antibes

L’avaro – 16, 17, 23, 24, 30 e 31 gennaio alle 20:30 e 18 e 25 gennaio alle 16:00

Improvvisazione teatrale – 25 gennaio alle 20:30

Movimento nel teatro – contemporaneo: intorno a Molière – 29 gennaio alle 19:00



Théâtre Le Tribunal : 5 place Amiral Barnaud - Antibes

80 minuti con – Richard Ruben – 1° gennaio alle 19:00 – 2 e 3 gennaio alle 20:30

Non è giusto – 18 gennaio alle 15:00

D’amore e d’amicizia – dall’8 al 10 gennaio alle 20:30

Come una fenice – dal 22 al 24 gennaio alle 20:30

Che differenza fa? – dal 15 al 17 gennaio alle 20:30

Il cuculo di Baviera – dal 29 al 31 gennaio alle 20:30

Anthea Antipolis : 260 avenue Jules Grec - Antibes

L’intervento – dal 6 al 10, 13, 14, 16 e 17 gennaio alle 20:30-21:00

A ovest – 20 gennaio alle 20:00

Charlie Winston – 23 e 24 gennaio alle 20:30

Sandrine Sarroche – 9 e 10 gennaio alle 20:30

Waly Dia – 1 ora da uccidere – 21 e 22 gennaio alle 20:00-20:30

Huellas – dal 28 al 31 gennaio alle 20:30-21:00

Tradimenti – 13 e 14 gennaio alle 20:30

Non mi è mai successo nulla – dal 22 al 25 gennaio alle 17:00-20:30-21:00

Nel frattempo – dal 29 al 31 gennaio alle 20:30

Le mostre

Architetture – fino al 3 gennaio – Médiathèque Camus – Antibes

Omaggio ad Arman & mostra di Bernar Venet – fino al 4 gennaio – Musée Picasso – Antibes

Vacanze di Natale: visite e laboratori nei musei – fino al 4 gennaio – Antibes

Converto paginam – fino al 10 gennaio – Espace Les Arcades – Antibes

Il percorso dei presepi – fino al 10 gennaio – Les Casemates 25-26 – Antibes

Aragosta e scampi – fino al 31 gennaio – Musée de la Carte Postale – Antibes

Le improbabili fotografie – dall’8 al 31 gennaio – Médiathèque Albert Camus – Antibes – mostra di Claude Juan

L’oggetto del momento: la tavoletta di piombo di Antipolis – fino al 1° marzo – Musée d’Archéologie – Antibes

Visite guidate

Vecchia antibes in francesse - Il 5, 14, 21 & 28 gennaio ore 10h.

La strada dei pittori – L’ 8 & 29 gennaio ore 14h.