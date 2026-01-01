Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBESGli imperdibiliFuochi d’artificio di Capodanno – giovedì 1° gennaio – baia di Juan-les-Pins.Alle 18, la baia di Juan-les-Pins si illuminerà con uno splendido spettacolo pirotecnico: i riflessi dei fuochi d’artificio colorati sul mare daranno vita a un quadro magico, segnando con grande suggestione il passaggio verso il nuovo anno.Concerto di Capodanno – giovedì 1° gennaio – Théâtre Anthéa – Antibes.Venite ad assistere al Concerto di Capodanno «Cannes Latino!» dell’Orchestra Nazionale di Cannes. Inizio del concerto alle ore 20 ad Anthéa.LES PROFESSEURS EN SCÈNEDiversiFeste di fine anno - Fino al 4 gennaio - Antibes & Juan-les-PinsThéâtreANTHÉA ANTIPOLIS : 260 avenue Jules Grec - Antibes
- L’intervento – dal 6 al 10, 13, 14, 16 e 17 gennaio alle 20:30-21:00
Le mostre
- Architetture – fino al 3 gennaio – Médiathèque Camus – Antibes
- Omaggio ad Arman & mostra di Bernar Venet – fino al 4 gennaio – Musée Picasso – Antibes
- Vacanze di Natale: visite e laboratori nei musei – fino al 4 gennaio – Antibes
- Converto paginam – fino al 10 gennaio – Espace Les Arcades – Antibes
- Il percorso dei presepi – fino al 10 gennaio – Les Casemates 25-26 – Antibes
- Aragosta e scampi – fino al 31 gennaio – Musée de la Carte Postale – Antibes
- Le improbabili fotografie – dall’8 al 31 gennaio – Médiathèque Albert Camus – Antibes – mostra di Claude Juan
- L’oggetto del momento: la tavoletta di piombo di Antipolis – fino al 1° marzo – Musée d’Archéologie – Antibes
Visite guidate
- Vecchia antibes in francesse - Il 5, 14, 21 & 28 gennaio ore 10h.
- La strada dei pittori – L’ 8 & 29 gennaio ore 14h.
AURON
Winter party ESF
Venerdì 2 gennaio 2026 da 18.
Giovedì 12 febbraio 2026 da 18.
BEAULIEU SUR MER
Pista di ghiaccio ecologica
Fino al 04 Gennaio 2026
Place Marinoni
CAGNES SUR MER
Stage durante le vacanze di Natale alla Life Bloom Academy
Dal venerdì 2 a sabato 3 gennaio 2026.
Social Club, Centre Commercial Shopping Promenade Riviera
119 avenue des Alpes
CANNES
Bollywood Masala
Fino a giovedì 1° gennaio 2026
Horaire(s) :
01/01/25 - 16h
Grand auditorium Louis Lumière
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Concert du Nouvel an
Cannes Latino !
Sabato 3 gennaio 2026
Horaire(s) :
19h30
Théâtre Claude Debussy
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Gala d'Etoiles - Unis par la danse
Domenica 4 gennaio 2026
Horaire(s) :
18h00
Grand auditorium Louis Lumière
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h ore 13h et de 14h ore 18h
Juillet et agosto : tous les jours de 10h ore 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a lunedì 5 gennaio 2026
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Démones et déesses : de la vie à la mort
Fino a domenica 24 maggio 2026
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
MENTON
Concert du Nouvel An
Giovedì 1 gennaio 2026 da 17:00 a 18:30
Théâtre Francis Palmero - Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Un Noël à la montagne - Spectacle musical
Venerdì 2 gennaio 2026 da 15:00 a 16:00
Jardin Bioves, 14 avenue Boyer
Un Noël à la montagne - Spectacle « Chantons Disney »
Sabato 3 gennaio 2026 da 15:00 a 16:00
Concerto
Jardin Bioves, 14 avenue Boyer
Un Noël à la montagne - Les crèches
Fino al 4 gennaio
Place Koenig, Place de la Mairie, Place Honoré 2,
Natale in montagna - Bagno di Capodanno
Domenica 4 gennaio 2026 a 09:30
Les Sablettes
Un Noël à la montagne - Stands gourmands
Fino al 4 gennaio
Jardin Bioves - Partie Haute, 14 avenue Boyer
Un Noël à la montagne - Concerts de Jazz
Fino al 4 gennaio
Marché - Halles Municipales, 5 quai de Monléon
Visita guidata del Domaine Gannac
Fino al 13 febbraio
Lunedì – Sabato - 09:00 - 13:00
Domenica - Chiuso
Maison Gannac, 2970 Route de Super Garavan, 06500 Menton
Mostre - Esposizioni
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Tutto l'anno il giovedì alle 10,15
Fiori/piante
Jardin du Val Rahmeh,
Avenue Saint Jacques
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III,
Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone
Tutto l’anno
Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio
Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata
Tutto l'anno
Prodotti locali
Maison Herbin
2 rue du Vieux Collège
Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise
Tutto l'anno
La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel
Visita Guidata del Limone di Mentone
Tutto l'anno dal martedì al sabato
10:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan
Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons
Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15
66 avenue des Alliés
MONACO
Ma Bayadère
dell'evento
Il 2 gennaio 2026 ore 19,30
Il 3 gennaio 2026 ore 19,30
Il 4 gennaio 2026 ore 15
Orario di inizio dell'evento
19h30
Organizzatore
Les Ballets de Monte-Carlo
10 Av. Princesse Grâce
Concert Jeune Public - Le Lac des cygnes
Il 7 gennaio 2026
Orario di inizio dell'evento
15h00
Bd Louis II, 98000 Monaco
Le village de Noël - Au pays de Nounours
Fino al 4 gennaio 2026
Apertura quotidiana ore 11 salvo venerdì 5 dicembre ore 16.
Port de Monaco
Exposition - Cactus
Fino al 11 gennaio 2026
17, avenue Princesse Grace
Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30
Istituto audiovisivo di Monaco
L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique
La Patinoire
Fino al 1° marzo 2026
Route de la Piscine
NIZZA
Au café Maupassant
Teatro
Da martedì 6 a venerdì 9 gennaio 2026 il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì da 20.
Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains
4-6 Place Saint-François
Ludwig Van… Un autre point d’ouïe
Spettacolo
Mercoledì 7 gennaio 2026 alle 19.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Luminiscence – L’Odyssée céleste
Spettacolo
Fino al 28 Marzo 2026
Basilique Notre-Dame de Nice
2 rue d'Italie
Mostre – esposizioni
Phôs – Robert de Nice
Esposizione
Fino al 4 Gennaio 2026
Galerie Ferrero
19 rue Droite
Les Orients perdus
Esposizione
Fino al 12 Gennaio 2026
Palais Lascaris
15 rue Droite
Henri Matisse – Chemin de Croix
Esposizione
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Henri Matisse – Chemin de Croix
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Constellation – Michael Kenna - Exposition
Fino al 25 gennaio 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Mostra SUM? – Equilibrio assoluto
Fino al 01 Febbraio 2026
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Arénas
Claude Gilli – Clins d’oeil à l’école de Nice - Esposizione
Fino al 14 Febbraio 2026
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Nice, son passé ore de l’avenir - Exposition
Fino al 01 marzo 2026
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France
Mondes parallèles - Esposizione
Fino al 31 Marzo 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Maurice Denis, années 1920. L’éclat du Midi - Esposizione
Fino all’8 Marzo 2026
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
La spada mancante
Sabato 3 gennaio 2026 da 18:00 a 19:30
Lavoir, 1 avenue Raymond Poincaré
Leggende al tramonto
Sabato 3 gennaio 2026 da 18:00 a 19:30
Lavoir, Avenue Poincaré
SAINT JEAN CAP FERRAT
Concert du Jour de l’An
Giovedì 1° gennaio 2026 Orari di rappresentazione da 16.
Salle Charlie Chaplin
Quai Lindbergh
Atelier créatif : Collage d’hiver
Sabato 3 gennaio 2026 da 14.
Espace Les Néréides
Théâtre sur la Mer
SAINT MARTIN VESUBIE
“Toc toc toc… une histoire”
Dal 01/01 al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
Soirée du nouvel an
Venerdì 2 gennaio 2026 dalle 19 alle 21:30.
Vesubià Mountain Park
Allée du docteur Fulconis
Théâtre – “Indigestion entre amis”
Domenica 4 gennaio 2026 dalle 16 alle 17.
Espace Jean Gabin
Place de la Gare routière
TENDE
Laboratorio di alchimia interna
Giovedì 1 gennaio 2026 da 19:00 a 20:30
Tieurs-lieu des Carlines, 28 rue Sainte-Catherine
Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive
Tutto l’anno e tutti i giorni
Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende
VALDEBLORE
Nouvel an de l’ESF
Discesa con le fiaccole
Venerdì 2 gennaio da 17.
La Colmiane
Festival de Noël Valdeblore – Accord de Blore & Kataulus
Sabato 3 gennaio 2026 dalle 18 alle 19.
St Dalmas
Eglise Ste Croix
VENCE
Nouvel An avec Lo Cepon
Sabato 3 gennaio 2026 dalle 20 alle 0.
Salle paroissiale
1 Av. Marcellin Maurel
Noël à Vence 2025 : La Grande Récré
Festa tradizionale
Fino al 05 Gennaio 2026
Place du Grand Jardin
06140 Vence
Fête des Rois 2026
Domenica 4 gennaio 2026 da 15:30.
Spectacle Harry Potter + ateliers & galette offerte par le Comité des Fêtes
Vence