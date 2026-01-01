Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBESGli imperdibiliFuochi d’artificio di Capodanno – giovedì 1° gennaio – baia di Juan-les-Pins.Alle 18, la baia di Juan-les-Pins si illuminerà con uno splendido spettacolo pirotecnico: i riflessi dei fuochi d’artificio colorati sul mare daranno vita a un quadro magico, segnando con grande suggestione il passaggio verso il nuovo anno.Concerto di Capodanno – giovedì 1° gennaio – Théâtre Anthéa – Antibes.Venite ad assistere al Concerto di Capodanno «Cannes Latino!» dell’Orchestra Nazionale di Cannes. Inizio del concerto alle ore 20 ad Anthéa.LES PROFESSEURS EN SCÈNEDiversiFeste di fine anno - Fino al 4 gennaio - Antibes & Juan-les-PinsThéâtreANTHÉA ANTIPOLIS : 260 avenue Jules Grec - Antibes

L’intervento – dal 6 al 10, 13, 14, 16 e 17 gennaio alle 20:30-21:00

Le mostre



Architetture – fino al 3 gennaio – Médiathèque Camus – Antibes

Omaggio ad Arman & mostra di Bernar Venet – fino al 4 gennaio – Musée Picasso – Antibes

Vacanze di Natale: visite e laboratori nei musei – fino al 4 gennaio – Antibes

Converto paginam – fino al 10 gennaio – Espace Les Arcades – Antibes

Il percorso dei presepi – fino al 10 gennaio – Les Casemates 25-26 – Antibes

Aragosta e scampi – fino al 31 gennaio – Musée de la Carte Postale – Antibes

Le improbabili fotografie – dall’8 al 31 gennaio – Médiathèque Albert Camus – Antibes – mostra di Claude Juan

L’oggetto del momento: la tavoletta di piombo di Antipolis – fino al 1° marzo – Musée d’Archéologie – Antibes



Visite guidate



Vecchia antibes in francesse - Il 5, 14, 21 & 28 gennaio ore 10h.

La strada dei pittori – L’ 8 & 29 gennaio ore 14h.