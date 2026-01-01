Il nuovo anno sotto assedio: perché il 2026 non può permettersi di somigliare al 2025

I botti di Capodanno si sono appena spenti, le città si risvegliano lentamente, ancora intorpidite dalla notte di festa.



Ma l’aria che si respira non è quella limpida delle partenze: sa piuttosto di continuità, di trascinamento. Il 2026 nasce con addosso il peso del 2025, un anno che si è chiuso senza risposte e senza soluzioni.



I numeri, prima ancora delle immagini, raccontano un mondo inquieto. Secondo il Global Peace Index, nel pianeta sono in corso 56 guerre “principali” e oltre cento conflitti che coinvolgono circa 120 Paesi.



Una mappa della violenza che lambisce due terzi degli Stati membri dell’ONU. Un dato impressionante, che da solo basterebbe a smentire ogni illusione di normalità.



Ma lo sguardo non deve spingersi lontano per cogliere le crepe. Anche “in casa nostra” il 2025 ha lasciato in eredità paure, tensioni, violenze, intolleranza. Nulla di tutto questo è stato risolto. Le emergenze restano lì, sul tavolo, incompiute. E il bilancio, più che personale, appare collettivo.



Basta affacciarsi idealmente oltre il Mediterraneo, superare le spiagge della Costa Azzurra prese d’assalto dal turismo, per scorgere un orizzonte cupo. Giorno dopo giorno, televisioni e social network riversano immagini di dolore, morte, distruzione, odio. Una narrazione continua che anestetizza e insieme inquieta.



Nel frattempo, la cronaca quotidiana scandisce un elenco che sembra non finire mai: “morti bianche” sul lavoro, femminicidi, episodi di razzismo e intolleranza.



I buoni propositi restano spesso confinati al livello delle promesse, raramente mantenute. A tutto questo si aggiunge la crisi climatica, che in molte aree del mondo non è più un rischio futuro ma una condanna presente, capace di spingere intere popolazioni alla fuga pur di sopravvivere.



Eppure, di fronte a questo scenario, troppo poco è stato fatto per cambiare rotta. Anzi, in molti casi, si è scelto di non fare. Prevale la logica del “piccolo orticello”, l’interesse immediato, la politica ridotta a esercizio di tattica.



I romani ammonivano: Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur (mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata). Mai come oggi quella frase sembra attuale.



Si discute, si rinvia, si polemizza, mentre le città vengono distrutte, le vite spezzate. Non solo in Ucraina, non solo in Palestina: la geografia del dolore è ben più ampia.



E tuttavia, nelle ore in cui un nuovo anno prende forma, un angolo di speranza resiste. Nel corso del 2025 milioni di persone hanno raggiunto Roma per il Giubileo, portando con sé una preghiera che va oltre l’assenza delle armi.



Pace come riconciliazione degli spiriti, come equilibrio nella vita quotidiana, come rispetto nei rapporti con gli altri e con se stessi.



È a questa speranza che occorre affidarsi. Non come rifugio passivo, ma come energia capace di produrre una svolta.



La storia insegna che i cambiamenti più profondi nascono dalla responsabilità delle donne e degli uomini, prima ancora che dalle decisioni dei palazzi.



Il 2026 non può, non deve, essere la fotocopia del 2025. Sarebbe un fallimento collettivo.



Può invece aspirare a diventare l’anno del rimbalzo, della ripresa di valori mai del tutto sopiti: la pace, la giustizia, la dignità, la solidarietà. Valori ai quali, nonostante tutto, l’umanità continua ad anelare.



Buon 2026. La speranza, come sempre, è l’ultima a morire. Ma questa volta chiede di essere accompagnata dai fatti.





