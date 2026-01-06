Stage di iconografia all’AGORA diocesana

Dal venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026, dalle 9:00 alle 17:00 (posti limitati), l’AGORA – Maison diocésaine ospita uno stage di iconografia dedicato all’arte sacra e alla tradizione della scrittura delle icone, un’esperienza che unisce pratica artistica, riflessione spirituale e approfondimento teologico.

Il corso è diretto da Jean-Baptiste Garrigou, sacerdote e direttore dell’Atelier Saint-Jean-Damascène, realtà di riferimento nel campo dell’iconografia cristiana. Accanto a lui interviene Michel Aubry, diacono, che accompagna i partecipanti nel percorso formativo e spirituale.

Rivolto sia a principianti sia a persone con una prima esperienza artistica, lo stage propone un’immersione completa nell’universo dell’icona: dalla preparazione dei materiali alla comprensione del linguaggio simbolico, fino alla realizzazione concreta di un’opera secondo i canoni della tradizione. Un cammino che invita non solo all’apprendimento tecnico, ma anche a un tempo di silenzio, concentrazione e interiorità.

L’iniziativa si svolge presso AGORA – Maison diocésaine e rappresenta un’occasione preziosa di incontro e condivisione per tutti coloro che desiderano avvicinarsi all’arte dell’icona come espressione di fede e bellezza.

Informazioni e contatti

Per iscrizioni e dettagli:

Madame Patricia Carrara

Tel. 06 60 90 12 69

Email: patriciacarrara@icloud.com

https://diocese.mc/evenement/stage-dicones-6