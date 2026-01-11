La 103ª stagione di conferenze celebra i grandi protagonisti della creazione contemporanea

La 103ª stagione di conferenze della Fondation Prince Pierre de Monaco si apre sotto il segno della celebrazione e della continuità culturale. In occasione del 75° anniversario del Prix Littéraire Prince Pierre de Monaco e dei 25 anni della Bourse de la Découverte, il programma 2026 rende omaggio ai vincitori di questi prestigiosi riconoscimenti, riaffermando l’impegno costante della Fondazione a favore della creazione contemporanea.

Gli incontri si svolgono a Monaco, alle 18.30 presso il Théâtre des Variétés, e propongono un percorso multidisciplinare che attraversa musica, cinema, letteratura e filosofia, offrendo al pubblico un dialogo diretto con alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale internazionale.

La stagione si inaugura lunedì 19 gennaio con Samuel Andreyev, compositore e membro del Consiglio Musicale della Fondazione dal 2018. Nel suo intervento Art formel, art informel, Andreyev esplora la tensione feconda tra spontaneità e rigore, illustrando come la vera libertà creativa nasca dall’adozione consapevole di vincoli formali. La conferenza sarà accompagnata dall’ascolto di estratti delle sue opere e da riferimenti ad artisti di diverse discipline.

Lunedì 26 gennaio è la volta del regista Nicolas Philibert, protagonista di un dialogo con Jacques Kermabon sul tema La mise en scène documentaire. L’incontro affronta i confini porosi tra documentario e finzione, interrogando le scelte etiche, estetiche e narrative del cinema del reale. La conferenza è organizzata in collaborazione con l’Institut audiovisuel de Monaco.

Il 16 febbraio lo scrittore Pascal Quignard, vincitore del Prix Littéraire Prince Pierre de Monaco nel 2000, propone una meditazione letteraria ispirata a Pyrame et Thisbé. Partendo da Ovidio, Quignard riflette sulla letteratura come “cammino di voce”, fenditura attraverso cui l’anima trova spazio di libertà e di racconto.

Segue, lunedì 9 marzo, Jean-Noël Pancrazi, laureato 2023 del Prix Littéraire Prince Pierre de Monaco, con Le voyage de l’écriture. Un viaggio intimo e professionale che attraversa la genesi del romanzo, il rapporto tra autobiografia e finzione, la costruzione dello stile e il legame profondo con i lettori.

Lunedì 16 marzo, lo scrittore David Thomas, vincitore nel 2009 della Bourse de la Découverte, affronta il tema Les prix littéraires, analizzando il loro reale peso nella carriera di un autore, tra riconoscimenti simbolici, impatto sul pubblico e dinamiche editoriali, alla luce della propria esperienza personale.

Il 27 marzo è dedicato a Dominique Bona, membro dell’Académie française e vincitrice del Prix Littéraire Prince Pierre de Monaco nel 2010. In Les vies secrètes de Dominique Bona, l’autrice ripercorre il proprio cammino biografico e letterario, intrecciando destini di grandi figure della cultura con la sua storia personale.

La stagione prosegue lunedì 27 aprile con Maurizio Serra, vincitore del premio nel 2018, che riflette sul tema Écrire en plusieurs langues, est-ce mieux écrire ?, guidando il pubblico attraverso esempi emblematici di autori plurilingui. Questo incontro si terrà hors les murs, a Parigi.

Gran finale venerdì 12 giugno con la conferenza magistrale del filosofo Souleymane Bachir Diagne, vincitore 2024 del Prix de la Principauté, assegnato congiuntamente dalle Rencontres Philosophiques e dalla Fondation Prince Pierre de Monaco. Figura centrale del pensiero contemporaneo, Diagne offrirà una carte blanche sul tema da lui scelto, in un incontro organizzato in partnership con le Rencontres Philosophiques de Monaco.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero, con prenotazione consigliata sul sito ufficiale: https://www.fondationprincepierre.mc/



