Mondi paralleli in dialogo: l’arte naïf incontra il contemporaneo a Nizza (Foto)

Un viaggio tra universi artistici che si sfiorano, si contaminano e si confrontano: è questo il filo conduttore di Mondes parallèles, la grande mostra che fino al 31 marzo 2026 animerà il Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky di Nizza .



Il progetto nasce dal dialogo tra le collezioni del museo dedicato all’arte naïf e quelle del MAMAC, con l’obiettivo di interrogare i confini stessi dell’arte.

In esposizione, 26 opere tra dipinti, fotografie, sculture e collage, firmate da 18 artisti provenienti da orizzonti diversi: da figure di rilievo come Niki de Saint Phalle, Karel Appel o Christian Boltanski, a personalità marginali, poco note o anonime, fino agli interpreti dell’arte outsider come Séraphine de Senlis.





L’allestimento invita a riflettere su categorie e definizioni: cos’è arte naïf, arte brut, arte singolare o contemporanea? Dove collocare l’arte popolare? Sono etichette teoriche o percorsi emotivi, incontri fortuiti e influenze reciproche?



Il percorso espositivo mette in luce come la permeabilità tra generi e linguaggi sia parte integrante della creazione artistica. Le opere dialogano attraverso affinità formali, estetiche o tematiche, dimostrando che ogni artista costruisce un proprio universo costellato di riferimenti, rimandi e contaminazioni.





Curata da Frédérique Olivier-Ghauri, direttrice del Musée Anatole Jakovsky, e da Rébecca François, conservatrice del MAMAC, la mostra si inserisce in una riflessione più ampia sul valore delle classificazioni nell’arte e sulla libertà espressiva che le supera.

La rassegna fotografica é di Silvia Assin.