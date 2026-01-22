Mare o montagna? Un viaggio nella Preistoria a Mentone

Dal 31 gennaio al 1° febbraio 2026, il Museo di Preistoria Regionale di Mentone invita il pubblico a un affascinante percorso nel passato con la visita commentata “Mare o montagna? Vivere sulla Costa Azzurra ai tempi della preistoria”. Un appuntamento pensato per tutte le età, che propone un’immersione nel quotidiano dei primi abitanti del territorio, tra scelte di vita, risorse naturali e adattamento all’ambiente.

Le visite, della durata di un’ora, si svolgeranno sabato e domenica in tre fasce orarie: 10:30–11:30, 14:30–15:30 e 16:00–17:00. Attraverso un racconto accessibile e coinvolgente, il pubblico potrà scoprire come gli uomini e le donne della preistoria vivevano lungo la Costa Azzurra: tra il mare e la montagna, tra caccia, raccolta e primi insediamenti, in un territorio che già allora offriva una straordinaria varietà di risorse.

La visita guidata è aperta a tutti e rappresenta un’occasione ideale per comprendere l’evoluzione delle comunità umane in uno dei contesti geografici più suggestivi del Mediterraneo. Per gli atelier destinati ai bambini è richiesta la presenza di un accompagnatore adulto.

Un’esperienza culturale che unisce divulgazione, scoperta e curiosità, nel cuore di uno dei musei più rappresentativi della storia antica della regione.

Informazioni utili:

Tel. 04 89 81 52 12

https://www.menton.fr/