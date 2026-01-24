Breil-sur-Roya, fotografia protagonista tra città e borghi

Breil-sur-Roya celebra oggi la creatività e lo sguardo sul territorio con la giornata conclusiva del concorso fotografico “Villes et campagnes”, promosso dalla Biblioteca municipale e dedicato al tema “Villes et villages”. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, ha invitato nelle ultime settimane cittadini e appassionati a raccontare attraverso le immagini il dialogo tra città e campagna, tra spazi urbani e borghi, tra vita quotidiana e paesaggio.

La biblioteca si è trasformata in un luogo di incontro e di espressione, dove la fotografia diventa strumento per osservare e reinterpretare l’ambiente che ci circonda. Gli scatti presentati offrono prospettive originali, giochi visivi e atmosfere che mettono in luce la ricchezza e la varietà dei luoghi, valorizzando il territorio e le sue identità.

Il momento culminante dell’iniziativa è in programma questa sera, sabato 24 gennaio, alle ore 19.30, con la cerimonia di premiazione inserita nel programma della Nuit de la Lecture. La serata, dedicata alla cultura e alla lettura, sarà l’occasione per scoprire i vincitori del concorso e per condividere un momento di festa attorno ai libri, alle immagini e alla creatività.

Per informazioni dell’ultimo momento è possibile contattare la Biblioteca municipale di Breil-sur-Roya al numero 04 83 93 98 34.

Un appuntamento che chiude un progetto capace di unire fotografia, territorio e partecipazione, mettendo al centro il valore culturale dei luoghi e delle storie che li attraversano.