Monaco rafforza la strategia anticorruzione: quarta riunione del Comitato di pilotaggio GRECO

Venerdì 23 gennaio 2026, sotto la presidenza di S.E.M. il Ministro di Stato Christophe Mirmand, si è svolta a Monaco la quarta riunione del Comitato di pilotaggio incaricato dell’elaborazione della strategia globale di lotta contro la corruzione, nell’ambito del quinto ciclo di valutazione del GRECO (Gruppo di Stati contro la Corruzione).

L’incontro ha rappresentato un importante momento di verifica sullo stato di avanzamento delle azioni intraprese per rispondere alle raccomandazioni formulate dal GRECO nel rapporto di valutazione su Monaco, pubblicato il 21 giugno 2024. Il Comitato ha potuto fare il punto sui progressi compiuti e sull’efficacia delle misure già avviate.

Al termine delle riflessioni preparatorie e degli arbitrati maturati nel corso delle tre precedenti riunioni, i membri del Comitato dispongono ora di una visione condivisa e coerente delle sfide specifiche legate alle alte funzioni dell’esecutivo. Un percorso che ha consentito di porre le basi di un quadro strategico realistico, calibrato sulle peculiarità istituzionali della Principauté e concepito per una concreta applicazione operativa.

«Le attività del Comitato di pilotaggio – ha sottolineato S.E.M. il Ministro di Stato Christophe Mirmand – si inseriscono in una dinamica esigente e costruttiva, che riflette una volontà chiara di rafforzare, in modo progressivo e pragmatico, i meccanismi nazionali di prevenzione e di lotta contro la corruzione. Gli orientamenti adottati sono il risultato del coinvolgimento di tutte le entità interessate e testimoniano l’attenzione riservata a questi temi sensibili ai massimi livelli dell’esecutivo, in conformità con la volontà di S.A.S. il Principe Sovrano».

I lavori del Comitato di pilotaggio proseguiranno nelle prossime settimane con l’obiettivo di completare l’elaborazione della strategia globale di lotta contro la corruzione applicabile alle alte funzioni esecutive, unitamente al relativo piano d’azione operativo. La strategia e il piano d’azione saranno resi pubblici prossimamente dal Governo del Principe, segnando una tappa rilevante e strutturante nel rafforzamento del dispositivo nazionale in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione.