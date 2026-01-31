Alla Fondazione Maeght dialogano memoria e immaginazione: Arman e Baya protagonisti a Saint-Paul de Vence

Omaggio ad Arman (foto 1 - 9) e omaggio a Baya (Foto 10 - 17) alla Fondazione Maeght di Saint Paul de Vence. Le fotografie sono di Silvia Assin

Saint-Paul de Vence si conferma ancora una volta crocevia fondamentale dell’arte moderna e contemporanea.

Alla Fondation Marguerite et Aimé Maeght sono attualmente in corso due esposizioni che, pur profondamente diverse per linguaggio e sensibilità, dialogano idealmente tra loro: un omaggio ad Arman, a vent’anni dalla scomparsa, e una grande mostra dedicata a Baya, figura luminosa e anticonvenzionale dell’arte mediterranea del Novecento.



Le fotografie di Silvia Assin accompagnano il visitatore in questo doppio percorso espositivo, restituendo atmosfere, opere e suggestioni di uno dei luoghi simbolo della cultura artistica della Costa Azzurra.





Arman, vent’anni dopo: l’eredità di un maestro del Nouveau Réalisme

La prima esposizione rende omaggio ad Arman, protagonista indiscusso del Nouveau Réalisme, nel ventesimo anniversario della sua morte.

In una sala appositamente dedicata, la Fondazione Maeght presenta tredici opere significative che ripercorrono alcune delle tappe più emblematiche della sua ricerca, fondata sull’accumulazione, la serialità e la trasformazione degli oggetti quotidiani in icone artistiche.



Fulcro della mostra è la monumentale scultura Being Beauteous (2004), entrata recentemente a far parte delle collezioni della Fondazione grazie alla donazione di Corice Arman, vedova dell’artista. L’opera si inserisce con forza nel paesaggio della Fondazione, dialogando con l’architettura e con il celebre giardino delle sculture.



Proprio all’ingresso del parco, tra pini e opere d’arte, trovano spazio anche i violoncelli della serie Atlantis, che arricchiscono l’esperienza del visitatore e riaffermano il legame profondo tra arte, natura e musica che caratterizza lo spirito della Maeght.



L’omaggio ad Arman, previsto per il biennio 2025-2026, non è solo una celebrazione commemorativa, ma una riaffermazione del ruolo dell’artista nella storia dell’arte moderna e del legame privilegiato che lo univa alla Fondazione, da sempre attenta alle sperimentazioni più radicali del Novecento.





Baya, la poesia del colore e la libertà dell’immaginario

Di tutt’altro respiro, ma altrettanto intensa, è la seconda esposizione, dedicata a Baya, in programma dal 4 ottobre 2025 al 24 aprile 2026 nella sala Anny Courtade.

La Fondazione Maeght presenta una mostra eccezionale che riporta al centro dell’attenzione una delle figure più singolari dell’arte mediterranea del XX secolo.



Nata Fatma Haddad nel 1931 a Bordj el-Kiffan, in Algeria, Baya ha costruito un universo visivo immediatamente riconoscibile: un mondo poetico e flamboyant, popolato da figure femminili maestose, uccelli, musiche, motivi vegetali e colori intensi.

La sua opera è una celebrazione gioiosa della vita, dell’immaginazione e di una libertà creativa rimasta intatta nel tempo.







