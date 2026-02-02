Beausoleil: un programma culturale dedicato ai seniori fino al 26 febbraio 2026

Il progetto, aperto tutti i giorni, offre ai partecipanti l’opportunità di sperimentare atelier creativi, corsi di cucina e attività tematiche pensate per stimolare la creatività, favorire l’incontro tra persone e valorizzare la vita culturale locale. Le iniziative settimanali includono momenti dedicati all’arte, laboratori pratici e attività di socializzazione, contribuendo a rendere più vivace e partecipata la comunità dei seniori di Beausoleil.

La partecipazione è a pagamento, per informazioni dettagliate e prenotazioni è possibile contattare il numero 04 93 41 71 71.

Il programma rappresenta un’occasione unica per i seniori di avvicinarsi all’arte, alla cultura e alla convivialità, vivendo esperienze stimolanti e arricchenti in un contesto familiare e accogliente.



Un’occasione per stare insieme, condividere momenti piacevoli e coltivare curiosità e creatività.