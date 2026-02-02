Jean Menconi in concerto al Casino Barrière di Mentone

Il 20 febbraio 2026 alle ore 20:00, il Casino Barrière di Mentone ospiterà Jean Menconi, voce tra le più riconosciute della Corsica, in un concerto che unisce la profondità del canto tradizionale isolano con l’energia del pop rock anglosassone e le sue radici italiane.

Chitarrista e interprete appassionato, Menconi porta in scena il patrimonio musicale della Corsica, tramandato di padre in figlio, alternando le proprie composizioni ai grandi classici rivisitati con maestria, tra cui spicca la sua versione personale di Hallelujah. La sua voce di tenore naviga con naturalezza tra la tradizione mediterranea e l’intensità di un vero rockeur.

Biglietti e prenotazioni:

Prima categoria: 30 €

Seconda categoria: 25 €

Posti liberi e non numerati secondo la categoria scelta

Apertura sala: 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo

Dopo lo spettacolo, il ristorante Colombale propone una formula speciale Entrée o piatto + dessert a 23 €, previa prenotazione.

Nota pratica: L’accesso agli spazi di gioco e ai ristoranti del Casino è riservato ai maggiorenni, ed è necessario esibire un documento di identità valido.

https://www.casinosbarriere.com/menton

Un’occasione imperdibile per immergersi nella musica corse più autentica, tra tradizione e modernità, e vivere una serata intensa al ritmo di emozioni e sonorità uniche.



