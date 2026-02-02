Alla scoperta della cultura degli agrumi: visite guidate

Fino al 13 febbraio 2026, a Mentone, il Domaine Gannac propone un programma di visite guidate e libere, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino il limone di Mentone e la tradizione agrumicola della famiglia Gannac.

La Maison du Citron rappresenta innanzitutto la trasmissione di una passione tra Laurent Gannac e suo figlio Adrien. Originariamente paesaggista e vivaista, Laurent Gannac coltiva con entusiasmo diversi tipi di agrumi; nel 1991, anno di nascita di Adrien, ha piantato il suo primo albero di limone. Oggi il Domaine Gannac si dedica alla produzione di agrumi certificati AB (agricoltura biologica), in particolare il Citron de Mentone IGP. Da questi frutti biologici vengono realizzati una gamma di prodotti di gastronomia fine, successivamente venduti nei negozi di Mentone e Antibes.

Situato sulle colline soleggiate della città, il Domaine Gannac permette di approfondire le tecniche di coltivazione e di comprendere le fasi di trasformazione artigianale degli agrumi, seguite direttamente dalla famiglia Gannac. Durante le visite guidate, i partecipanti possono inoltre gustare prodotti tipici, tra cui confetture, limoncello e altre specialità.

Le visite guidate si svolgono presso la Maison Gannac nelle fasce orarie 9.00–10.15 e 13.00–14.15, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato. Il costo è di 12 euro per gli adulti, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini sotto gli 8 anni.

È inoltre possibile scegliere la visita libera del frutteto, disponibile dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, negli stessi giorni. L’accesso è gratuito, con prenotazione obbligatoria, e consente di esplorare il verger in autonomia, seguendo il proprio ritmo. Un’esperienza all’aria aperta, tra profumi e colori, per vivere un momento autentico e a stretto contatto con la natura. La durata della visita libera è di circa un’ora.

Il Domaine Gannac si trova a Mentone, lungo la Route de Super Garavan.

Per informazioni e prenotazioni: 07 49 58 76 43