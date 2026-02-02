La Giustizia monegasca guarda al futuro: priorità 2026

Nel corso della tradizionale Cerimonia dei Vœux della Direzione dei Servizi Giudiziari, svoltasi il 29 gennaio, il Segretario di Stato alla Giustizia, Samuel Vuelta Simon, ha presentato i suoi auguri alle autorità e alle numerose personalità presenti, alla presenza di rappresentanti del Palazzo del Principe e di membri del Governo.

A diciotto mesi dal suo insediamento alla guida della Direzione dei Servizi Giudiziari (DSJ), l’occasione è stata propizia per tracciare un bilancio dell’anno appena trascorso e per delineare le priorità per il 2026, in linea con le grandi direttrici della roadmap di S.A.S. il Principe Alberto II. «La giustizia del Principato deve ritrovare la sua serenità, preservare la propria indipendenza e modernizzarsi per essere all’altezza della realtà nazionale e delle sfide internazionali», ha sottolineato il Segretario di Stato.

Tra gli obiettivi centrali indicati da Samuel Vuelta Simon figura la volontà di far conoscere la giustizia monegasca nella sua reale dimensione, ricordando come essa motivi le proprie decisioni, non soffra di arretrati incontrollati né di ritardi significativi e operi in totale indipendenza, imparzialità e discrezione, garantendo pienamente lo Stato di diritto che caratterizza Monaco.

In quest’ottica di apertura e trasparenza, diverse iniziative sono già state avviate. Dallo scorso giugno è in pubblicazione la rivista Monaco Droit, mentre sono stati rafforzati i rapporti con i media. È inoltre prevista a breve la messa online del sito Internet del Segretariato alla Giustizia, che offrirà informazioni dettagliate e aggiornate sull’attività dei suoi Servizi. Prosegue parallelamente il lavoro quotidiano dell’Istituto Monegasco di Formazione alle Professioni Giudiziarie, i cui risultati iniziano a emergere: il recente interesse crescente degli studenti monegaschi verso la magistratura nazionale è stato definito dal Segretario di Stato come «un segnale forte e atteso da tempo».

Sul piano operativo, sono stati avviati nuovi reclutamenti presso il Parquet Général, che proseguiranno nel corso dell’anno, ed è stata istituita una riserva giudiziaria composta da magistrati esperti, pronti a intervenire a supporto delle giurisdizioni in caso di necessità. È inoltre in corso un lavoro legislativo di modernizzazione, condotto in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e con gli Ufficiali giudiziari.

Il 2026 sarà segnato da ulteriori tappe nel processo di rinnovamento dell’Istituzione: verranno esaminati gli statuti del personale penitenziario, dei magistrati, dei cancellieri e delle giurisdizioni superiori – tra cui il Tribunale Supremo, la Corte di Revisione e il Consiglio di Stato – mentre proseguirà la dematerializzazione delle attività della DSJ.

Il Segretario di Stato ha inoltre richiamato le riforme programmate per prevenire, individuare e reprimere la corruzione delle Alte Personalità, nel solco delle raccomandazioni del GRECO, così come la creazione effettiva di una sezione finanziaria, in conformità alle indicazioni del GAFI. Misure che mirano a garantire la sicurezza delle transazioni commerciali e finanziarie e che rappresentano, secondo Vuelta Simon, «prove concrete della conformità del sistema monegasco ai più elevati standard internazionali».

Il tema della lotta al riciclaggio sarà al centro dell’intervento del Segretario di Stato nel prossimo mese di giugno, in occasione della conferenza informale dei Ministri della Giustizia, organizzata nell’ambito del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che nel 2026 sarà presieduto proprio da Monaco.

In chiusura, Samuel Vuelta Simon ha voluto sottolineare la qualità della collaborazione con i diversi Dipartimenti ministeriali e i loro Servizi, una cooperazione che consente «di costruire insieme i dispositivi del Monaco di domani» e di rafforzare «la solidarietà nell’azione dello Stato».



