Protocollo operativo tra Parquet Général e Autorità Monegasca di Sicurezza Finanziaria

Il Parquet Général di Monaco e l’Autorità Monegasca di Sicurezza Finanziaria (IAMSF) hanno siglato il 15 gennaio 2026 un protocollo operativo relativo alle comunicazioni di informazioni detenute dalla Cellula di Informazione Finanziaria (CRF).
L’accordo definisce in maniera chiara la procedura operativa per il trattamento delle richieste di comunicazione di informazioni inviate all’IAMSF/CRF dall’autorità giudiziaria.
L’adozione di questa procedura si rende necessaria in un contesto caratterizzato da un aumento significativo delle trasmissioni di dossier al Parquet Général da parte della CRF, superiore al 50% annuo dal 2023, e mira a garantire un equilibrio tra la necessaria riservatezza delle segnalazioni di operazioni sospette e l’efficacia delle indagini penali.
Questo protocollo rappresenta una nuova dimostrazione della dinamica di cooperazione istituzionale finalizzata a rafforzare l’efficienza della lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la corruzione e la proliferazione di armi di distruzione di massa nel Principato di Monaco.