Villefranche-sur-Mer, torna il Combat Naval Fleuri: la battaglia di fiori che colora il Mediterraneo

Tradizione, folklore e spettacolo sul mare: oggi, lunedì 16 febbraio 2026, torna uno degli appuntamenti più iconici della Costa Azzurra, il Combat Naval Fleuri, la suggestiva battaglia floreale sull’acqua che ogni anno richiama migliaia di spettatori nel porto della cittadina francese.



Per l’edizione numero 122, i celebri “pointus”, le tipiche imbarcazioni dei pescatori mediterranei, sfileranno nel Port de la Santé completamente ricoperti di fiori multicolori, soprattutto mimose e garofani, mentre gli equipaggi, vestiti con i tradizionali abiti provenzali, daranno vita a una scenografica battaglia lanciando fiori verso il pubblico. L’ingresso e tutte le animazioni saranno gratuite.





L’evento si conferma di grande impatto anche nei numeri: circa 60 mila garofani, 1,2 tonnellate di mimosa, oltre 20 barche coinvolte e una partecipazione media di oltre 4.500 visitatori.



Il Combat Naval Fleuri è una tradizione che affonda le radici nel 1902 e rappresenta ancora oggi uno dei simboli più forti dell’identità culturale locale, tramandato di generazione in generazione.

Ogni anno la manifestazione trasforma la rada in una grande festa popolare, capace di unire folklore, spettacolo e memoria storica.



L’edizione 2026 prevede animazioni musicali e spettacoli folkloristici per tutta la giornata, oltre alla Promenade Fleurie in città e attività ludiche con premi per il pubblico.



Quest’anno la città ha inoltre scelto di dedicare un omaggio speciale a Brigitte Bardot, scomparsa il 28 dicembre 2025 all’età di 91 anni, attraverso una versione dedicata del manifesto della manifestazione.





Il programma

Lunedì 16 febbraio 2026 – Villefranche-sur-Mer

Ore 11.00 – Sfilata dei gruppi folkloristici all’Octroi

Ore 13.30 – Corteo carnevalesco lungo le banchine

Ore 14.00 – Avvio del Combat Naval Fleuri al Port de la Santé e animazioni tra Place Amélie Pollonnais e il lungomare



Tutto il giorno – Promenade Fleurie in città e quiz con premi



L’evento si svolgerà durante tutta la giornata, con accesso libero e senza prenotazione.





