Oriane Ciantar Olive al Village Charlot: “Couleurs et bidouilles” tra luce, colore e creatività

Durante la prima settimana delle vacanze scolastiche, i partecipanti saranno guidati in un percorso collettivo e sensibile, volto a stimolare fantasia e collaborazione nella realizzazione di un’opera condivisa. L’evento rappresenta un’occasione unica di scoperta e di avvicinamento all’arte fotografica in un contesto ludico e interattivo.

Le sessioni si svolgono presso il Village Charlot, 42 avenue du Maréchal Foch, Beausoleil, secondo il seguente calendario:

Martedì 17 febbraio: 10:00 – 12:00

Mercoledì 18 febbraio: 10:00 – 12:00

Giovedì 19 febbraio: 10:00 – 12:00

Venerdì 20 febbraio: 15:00 – 17:00

Sabato 21 febbraio: 15:00 – 17:00

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età o esperienza artistica.

Per informazioni: 04 83 32 85 32

https://villedebeausoleil.bibli.fr/index.php



