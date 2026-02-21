Mercato dei produttori di Saorge: prodotti locali e bio ogni sabato tra le montagne

Saorge, cuore delle Alpi Marittime, invita tutti a scoprire il Mercato dei produttori, un appuntamento settimanale che celebra i sapori autentici della regione. Situato nella pittoresca Place Ciapagne a 530 metri di altitudine, il mercato è attivo tutto l’anno, ogni sabato dalle 8:30 alle 12:30.

Il mercato è un vero e proprio tesoro per chi ama il cibo locale e sostenibile. In inverno, anche con un solo stand, è possibile trovare prodotti freschi, biologici e di stagione, mentre nei mesi più caldi la varietà cresce fino a sei stand. Tra le eccellenze offerte figurano pane appena sfornato, verdure di stagione, uova fresche e la deliziosa specialità locale “picore”, simbolo della tradizione gastronomica di Saorge.

Oltre all’acquisto di prodotti, il mercato rappresenta un momento di incontro e convivialità, contribuendo a valorizzare il territorio e le piccole produzioni locali.

La scelta di promuovere circuiti corti e alimenti biologici rende l’esperienza non solo gustosa, ma anche sostenibile.

Per ulteriori informazioni visitare il sito ufficiale:

https://saorge.fr/