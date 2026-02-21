 / Altre notizie

Altre notizie | 21 febbraio 2026, 11:00

Mercato dei produttori di Saorge: prodotti locali e bio ogni sabato tra le montagne

Dalla “picore” al pane fresco, il mercato di Saorge celebra il meglio del territorio con un’offerta sempre variabile secondo le stagioni.

Mercato dei prodotti locali di Saorge ©Rémy Masseglia

Mercato dei prodotti locali di Saorge ©Rémy Masseglia

Saorge, cuore delle Alpi Marittime, invita tutti a scoprire il Mercato dei produttori, un appuntamento settimanale che celebra i sapori autentici della regione. Situato nella pittoresca Place Ciapagne a 530 metri di altitudine, il mercato è attivo tutto l’anno, ogni sabato dalle 8:30 alle 12:30.

Il mercato è un vero e proprio tesoro per chi ama il cibo locale e sostenibile. In inverno, anche con un solo stand, è possibile trovare prodotti freschi, biologici e di stagione, mentre nei mesi più caldi la varietà cresce fino a sei stand. Tra le eccellenze offerte figurano pane appena sfornato, verdure di stagione, uova fresche e la deliziosa specialità locale “picore”, simbolo della tradizione gastronomica di Saorge.

Oltre all’acquisto di prodotti, il mercato rappresenta un momento di incontro e convivialità, contribuendo a valorizzare il territorio e le piccole produzioni locali. 

La scelta di promuovere circuiti corti e alimenti biologici rende l’esperienza non solo gustosa, ma anche sostenibile.

Per ulteriori informazioni visitare il sito ufficiale:

https://saorge.fr/ 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium