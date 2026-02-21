Trail des Merveilles 2026: a Breil-sur-Roya il via alla stagione dei trail tra sport e natura

Nel suggestivo entroterra della valle della Roya, a Breil-sur-Roya, l’edizione 2026 propone un fine settimana dedicato alla corsa in natura e all’outdoor: apertura festiva sabato sera con il trail urbano notturno e, la domenica, le gare principali tra sentieri storici e panorami sul massiccio del Mercantour.

Organizzata dal Breil Athlétic Club con il supporto di numerosi volontari, la manifestazione conferma la sua formula: sport accessibile a tutti, valorizzazione del territorio e convivialità, coinvolgendo corridori, camminatori e famiglie.

Un programma per tutti

Sabato 28 febbraio

Trail des Lumignouns – 5 km: urban trail notturno in coppia mista tra le vie del centro storico illuminate dalle frontali, prova d’apertura dal carattere festoso.

Domenica 1° marzo

Trail des Merveilles – 28 km: circa 1.960 m di dislivello positivo su sentieri tecnici tra boschi e creste panoramiche.

Trail des Balcons de la Roya – 18 km: circa 1.100 m D+, percorso intenso ma accessibile agli amatori.

Marche des Balcons de la Roya – 17 km: camminata non competitiva per scoprire il territorio senza cronometro.

Trail enfant “Les Petites Merveilles”: percorsi dedicati ai più piccoli.

Ritiro pettorali domenica mattina dalle 8:00 alle 9:15 (oppure sabato per alcune prove).

Premiazioni nel pomeriggio in piazza.

Le quote di iscrizione variano da 15 € per camminata e percorsi brevi a 30 € per la distanza principale.

Territorio, sicurezza e servizi

Il Trail des Merveilles si svolge in un contesto paesaggistico unico tra borghi storici e natura mediterranea, con scorci che si estendono fino alla costa ligure. I tracciati alternano mulattiere, boschi e passaggi tecnici tipici della valle della Roya.

Per la sicurezza individuale è richiesto equipaggiamento obbligatorio: riserva d’acqua, alimentazione, coperta isotermica, telefono, giacca antivento e bicchiere riutilizzabile. Lungo i percorsi sono previsti punti di ristoro.

Al termine delle prove, atleti e accompagnatori sono invitati al tradizionale momento conviviale prima delle premiazioni ufficiali.

Contatti e iscrizioni

Tel. +33 6 45 04 56 43

https://www.breilathleticclub.fr/parcours-trail/trail-des-merveilles/



