Trail des Merveilles 2026: a Breil-sur-Roya il via alla stagione dei trail tra sport e natura

Nel suggestivo entroterra della valle della Roya, a Breil-sur-Roya, l’edizione 2026 propone un fine settimana dedicato alla corsa in natura e all’outdoor: apertura festiva sabato sera con il trail urbano notturno e, la domenica, le gare principali tra sentieri storici e panorami sul massiccio del Mercantour.
Organizzata dal Breil Athlétic Club con il supporto di numerosi volontari, la manifestazione conferma la sua formula: sport accessibile a tutti, valorizzazione del territorio e convivialità, coinvolgendo corridori, camminatori e famiglie.
Un programma per tutti
Sabato 28 febbraio
Trail des Lumignouns – 5 km: urban trail notturno in coppia mista tra le vie del centro storico illuminate dalle frontali, prova d’apertura dal carattere festoso.
Domenica 1° marzo
Trail des Merveilles – 28 km: circa 1.960 m di dislivello positivo su sentieri tecnici tra boschi e creste panoramiche.
Trail des Balcons de la Roya – 18 km: circa 1.100 m D+, percorso intenso ma accessibile agli amatori.
Marche des Balcons de la Roya – 17 km: camminata non competitiva per scoprire il territorio senza cronometro.
Trail enfant “Les Petites Merveilles”: percorsi dedicati ai più piccoli.
Ritiro pettorali domenica mattina dalle 8:00 alle 9:15 (oppure sabato per alcune prove).
Premiazioni nel pomeriggio in piazza.
Le quote di iscrizione variano da 15 € per camminata e percorsi brevi a 30 € per la distanza principale.
Territorio, sicurezza e servizi
Il Trail des Merveilles si svolge in un contesto paesaggistico unico tra borghi storici e natura mediterranea, con scorci che si estendono fino alla costa ligure. I tracciati alternano mulattiere, boschi e passaggi tecnici tipici della valle della Roya.
Per la sicurezza individuale è richiesto equipaggiamento obbligatorio: riserva d’acqua, alimentazione, coperta isotermica, telefono, giacca antivento e bicchiere riutilizzabile. Lungo i percorsi sono previsti punti di ristoro.
Al termine delle prove, atleti e accompagnatori sono invitati al tradizionale momento conviviale prima delle premiazioni ufficiali.
Contatti e iscrizioni
Tel. +33 6 45 04 56 43
https://www.breilathleticclub.fr/parcours-trail/trail-des-merveilles/