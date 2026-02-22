MANIFESTAZIONI AUTOMOBILISTICHE 2026: Operazioni di montaggio e smontaggio delle infrastrutture del circuito

L’organizzazione del 15° Grand Prix de Monaco Historique, dei 10° e 11° Monaco E-Prix e dell’83° Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco — in programma rispettivamente da venerdì 24 aprile a domenica 26 aprile, sabato 16 maggio e domenica 17 maggio, e da giovedì 4 giugno a domenica 7 giugno — comporta adeguamenti temporanei della viabilità per consentire l’allestimento del circuito nel centro cittadino.

CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Route de la Piscine

istituzione del senso unico di marcia dal 23 febbraio al 5 luglio;

divieto di circolazione dalle ore 6.00 del 22 aprile alle ore 9.30 del 24 aprile; dalle ore 6.00 del 30 maggio alle ore 7.00 del 4 giugno; dalle ore 20.30 del 7 giugno alle ore 20.00 del 9 giugno.

Avenue J.F. Kennedy

istituzione del senso unico tra la rotatoria Sainte-Dévote e l’intersezione con il Quai des États-Unis, nella fascia oraria 9.30–16.00, dal 13 al 17 aprile, dal 18 al 22 maggio e dal 15 al 19 giugno. I veicoli provenienti dal boulevard Louis II avranno l’obbligo di proseguire in direzione del Quai des États-Unis;

dalle ore 6.00 del 22 aprile alle ore 9.30 del 24 aprile; dalle ore 6.00 del 30 maggio alle ore 7.00 del 4 giugno; dalle ore 20.30 del 7 giugno alle ore 20.00 del 10 giugno, sarà vietata la svolta verso il Quai des États-Unis;

divieto di circolazione tra la rotatoria Sainte-Dévote e il Quai des États-Unis dalle ore 7.00 del 24 aprile alle ore 19.30 del 26 aprile; dalle ore 17.30 del 15 maggio alle ore 18.30 del 17 maggio; dalle ore 5.30 del 4 giugno alle ore 20.30 del 7 giugno.

Boulevard Louis II

divieto di circolazione, a partire dall’incrocio del Portier, dalle ore 20.00 del 24 aprile alle ore 5.00 del 27 aprile; dalle ore 18.00 del 16 maggio alle ore 5.00 del 17 maggio; dalle ore 19.30 del 4 giugno alle ore 5.00 dell’8 giugno.

Quai Albert Ier

divieto di circolazione dal 23 febbraio al 17 luglio.

Quai des États-Unis

istituzione del senso unico tra la Route de la Piscine e l’Avenue J.F. Kennedy dal 23 febbraio al 5 luglio. Dal 6 aprile al 21 giugno il senso unico interesserà il tratto compreso tra il boulevard Louis II e l’Avenue J.F. Kennedy;

divieto di circolazione sull’intera via dalle ore 6.00 del 22 aprile alle ore 9.30 del 24 aprile; dalle ore 6.00 del 30 maggio alle ore 7.00 del 4 giugno; dalle ore 20.30 del 7 giugno alle ore 20.00 del 9 giugno.

Quai Antoine Ier

istituzione del senso unico lungo il lato edifici tra l’intersezione con la Route de la Piscine e il civico 14, dal 13 aprile al 21 giugno.

Tunnel Rocher Antoine Ier

divieto di circolazione dal 13 aprile al 21 giugno.

DIVIETI DI SOSTA

Il divieto di sosta sarà in vigore nelle seguenti aree:

darse Sud, dal 23 febbraio al 21 giugno;

Route de la Piscine, dal 23 febbraio al 5 luglio;

pontile Jules Soccal, dal 23 febbraio al 5 luglio;

Quai Albert Ier, dal 23 febbraio al 17 luglio;

Avenue des Spélugues, tra Avenue des Citronniers e Avenue Princesse Grace, dal 15 marzo ore 23.00; successivamente tra Avenue de la Madone e Avenue des Citronniers dal 30 marzo ore 23.00;

Quai Chicane, dal 16 marzo al 28 giugno;

boulevard Louis II, dal 16 marzo ore 23.00;

avenue J.F. Kennedy, dal 16 marzo ore 23.00;

avenue d’Ostende, dal 22 marzo ore 23.00;

boulevard Albert Ier, tra i civici 17B e 17C, dal 26 marzo ore 23.00;

avenue de Monte-Carlo, dal 29 marzo ore 23.00;

Quai Antoine Ier, tra il Tunnel Rocher-Noghès e il parcheggio del Quai Antoine Ier, dal 31 marzo ore 23.00; successivamente tra la Route de la Piscine e il civico 14 dal 13 aprile al 21 giugno;

boulevard Albert Ier, dal 1° aprile ore 23.00;

Quai des États-Unis, dal 6 aprile al 28 giugno;

esplanade des Pêcheurs, dal 13 aprile al 14 giugno.

