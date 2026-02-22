 / Eventi

Eventi | 22 febbraio 2026, 12:00

Premières Loges, il documentario sulla biodiversità nascosta delle foreste di montagna

Un viaggio esclusivo tra martore, civette e gufi nelle foreste alpine, raccontato dal regista premiato Vincent Chabloz. Ingresso gratuito alla Maison du Parc.

Il documentario «Premières Loges» ©V. Chabloz



La magia delle foreste di montagna svela i suoi segreti con Premières Loges, il documentario raro e premiato di Vincent Chabloz, che sarà proiettato mercoledì 25 febbraio 2026, dalle 18:00 alle 19:30, presso la Maison du Parc di Tende. L’evento è ad ingresso gratuito

Per quattro anni, il regista ha seguito con pazienza e dedizione gli abitanti meno conosciuti delle loges d’arbres, dai rapaci notturni come chouettes e hiboux, fino alle elusive martres. Il risultato è un viaggio immersivo e sorprendente nel mondo invisibile della biodiversità alpina, offrendo uno sguardo unico su comportamenti e rituali spesso ignorati.

La proiezione si propone non solo come esperienza cinematografica, ma come occasione per sensibilizzare il pubblico sulla fragilità e l’importanza degli ecosistemi di montagna. Gli spettatori potranno scoprire la vita segreta degli animali che popolano le foreste, attraverso immagini realizzate con grande attenzione e rispetto per la natura.

Per informazioni e prenotazioni: 04 83 93 98 82.

Redazione

