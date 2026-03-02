Nizza al voto: Ciotti in testa, Estrosi rincorre. La sinistra decisiva al ballottaggio

Le elezioni amministrative in Francia si terranno il 15 marzo, con eventuale ballottaggio fissato per il 22 marzo. A Nizza, la sfida per il municipio entra nel vivo e i sondaggi delineano uno scenario in forte evoluzione.



Secondo l’ultima rilevazione Elabe/Berger-Levrault per BFMTV, Nice-Matin e Le Figaro, Eric Ciotti si attesterebbe al 41% delle intenzioni di voto al primo turno, distanziando nettamente il sindaco uscente Christian Estrosi, fermo al 30%. Più indietro le due liste di sinistra: Juliette Chesnel-Le Roux (13%) e Mireille Damiano (11%).



Un altro sondaggio, realizzato da OpinionWay a metà febbraio, accredita Ciotti addirittura al 45%, con Estrosi al 27%, confermando una dinamica favorevole al deputato sostenuto dall’Union des droites pour la République (UDR) e dal Rassemblement national (RN).





L’erosione del sindaco uscente

Il dato più significativo riguarda il travaso di consensi: il 37% degli elettori che nel 2020 avevano scelto Estrosi oggi sarebbe pronto a votare Ciotti. Un segnale di logoramento per il primo cittadino, candidato al quarto mandato, che potrebbe pagare sia l’“effetto usura” sia il clima nazionale di crescente sfiducia verso gli amministratori in carica.



A pesare sarebbe anche la passata vicinanza politica con il presidente Emmanuel Macron, la cui popolarità resta bassa nei sondaggi nazionali.

Secondo un’indagine Odoxa-Mascaret, il 55% dei francesi vorrebbe cambiare sindaco alle prossime amministrative, un’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti.



Secondo turno: duello sul filo o triangolare decisiva

Le proiezioni per il ballottaggio restano incerte. In caso di scontro diretto Ciotti-Estrosi, il risultato sarebbe estremamente serrato: 51% contro 49%, con un margine di errore superiore ai quattro punti.



Diverso lo scenario in caso di triangolare con una lista di sinistra ancora in corsa: Ciotti salirebbe attorno al 45%, lasciando Estrosi tra il 33% e il 35%. In questo caso, la sinistra, anche divisa, assumerebbe un ruolo determinante.



Il precedente del 2015 pesa nella memoria politica locale: alle regionali, il candidato socialista Christophe Castaner si ritirò per favorire Estrosi contro la candidata del Front National, consentendogli di conquistare la presidenza della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.



Un clima nazionale che incide sul locale

Il contesto nazionale potrebbe influenzare anche il voto municipale. Nel barometro politico più recente, il presidente del RN Jordan Bardella risulta tra le personalità più popolari, mentre Macron registra un alto tasso di giudizi negativi.



A Nizza, come in molte città francesi, la campagna si gioca dunque su un doppio piano: dinamiche locali e riflessi della politica nazionale.



I sondaggi, precisano gli istituti, fotografano soltanto l’attuale rapporto di forze e non costituiscono una previsione certa dell’esito finale. Ma un dato appare chiaro: a due settimane dal voto, la corsa per il municipio di Nizza è più aperta che mai, con la sinistra nel ruolo di possibile ago della bilancia.





