Barocco e audacia a Nizza: la stagione 2026 dei Moments Musicaux promette sorprese sonore

La stagione 2026 dei Moments Musicaux des Alpes-Maritimes si annuncia ricca di novità e di grandi eventi per gli amanti della musica classica e barocca.

L’associazione, fondata nel 2015, ha scelto di puntare ancora più in alto affidando la direzione artistica a Jérôme Correas, musicista, cantante lirico e direttore dell’ensemble barocco Les Paladins.



La sua nomina segna una nuova tappa nello sviluppo artistico dell’associazione, con l’obiettivo di coniugare eccellenza musicale, valorizzazione del patrimonio barocco e apertura a sperimentazioni audaci.

Correas ha sottolineato la volontà di rendere i concerti uno spazio di dialogo tra musicisti e pubblico, e di proporre anche incontri insoliti tra generi diversi, mostrando come la musica antica possa dialogare con repertori contemporanei.



Un programma di eccezione

Quattro appuntamenti principali animeranno la Cathédrale Sainte-Réparate di Nizza tra maggio, giugno e settembre 2026:





28 maggio 2026 – "Festiv’Harmonies": un viaggio dalla musica sacra della Rinascenza alla chanson francese di Charles Trenet con il gruppo Les Voix Animées.

7 giugno 2026 – "Héroïnes Baroques": Vivaldi e Haendel interpretati dai Paladins con le voci di Julia Wischniewski e Eléonore Pancrazi.

17 settembre 2026 – "Beatles Baroques": un inedito incontro tra Henry Purcell e i Beatles, sempre con i Paladins.

20 settembre 2026 – "Les Quatre Saisons" di Antonio Vivaldi: l’integrale del capolavoro barocco con l’Orchestra Paganini di Genova, diretta da Vittorio Marchese.



I biglietti avranno prezzi accessibili, dai 10 ai 20 euro, con tariffe ridotte per under 12, studenti e giovani adulti, per favorire la partecipazione di tutte le generazioni.





La magia della Cathédrale Sainte-Réparate

Il fascino dei concerti risiede anche nello straordinario scenario della Cathédrale Sainte-Réparate, emblema dell’arte barocca a Nizza.

Costruita tra XVII e XVIII secolo, conserva ancora oggi le decorazioni originali e offre un’acustica ideale per la musica antica.

Dal 2015, con la nascita dei Moments Musicaux, la cattedrale è diventata un luogo di riferimento per artisti di fama internazionale, trasformando ogni concerto in un’esperienza unica tra arte, storia e musica.



Con questa nuova stagione, i Moments Musicaux confermano il loro ruolo di punto di riferimento per la musica barocca e classica sulla Côte d’Azur, proponendo al pubblico un mix di grandi nomi, giovani talenti e audaci sperimentazioni che promettono di sorprendere e incantare.





