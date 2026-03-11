Electro Spring Party al Grimaldi Forum di Monaco: Feder protagonista della notte elettronica del 2 maggio

Il Grimaldi Forum di Monaco si prepara ad accendere i riflettori sulla musica elettronica con Electro Spring Party, l’evento in programma sabato 2 maggio 2026 all’Espace Indigo. Una notte club intensa e raffinata che vedrà protagonista Feder, tra i nomi più affermati della scena electro francese, pronto a guidare il pubblico in un viaggio sonoro tra house ed elettronica contemporanea.

La serata si aprirà alle ore 22.00 con Nathalie Duchene, DJ belga in forte ascesa sulla scena internazionale. Conosciuta per i suoi set energici e coinvolgenti, Duchene mescola house e techno in uno stile personale che negli ultimi anni le ha fatto conquistare festival e club in tutta Europa.

Alle 23.30 sarà la volta di Feder, artista che ha segnato la scena elettronica francese con produzioni di successo e performance capaci di trasformare ogni pista in un’esperienza immersiva. Il suo set rappresenterà il momento centrale della serata, pensato per far vibrare l’Espace Indigo in un’atmosfera club esclusiva.

A chiudere la notte sarà DJ Baloo From Monaco, figura ben conosciuta della scena musicale del Principato, che prenderà il controllo della consolle dalle ore 01.00 per l’after party, prolungando l’energia della serata fino alle 3.00.

Programma della serata

21.30 – Apertura porte

22.00 – Nathalie Duchene

23.30 – Feder

01.00 – DJ Baloo From Monaco

03.00 – Fine evento

Con una scena elettronica selezionata, un ambiente intimo e un’unica data in calendario, Electro Spring Party promette di diventare uno degli appuntamenti musicali più attesi della primavera monegasca.

I posti sono limitati, con biglietti disponibili a partire da 35 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +377 99 99 30 00 oppure cliccare QUI.

Il parcheggio è disponibile in loco con tariffa notturna dalle ore 20.00 a 0,80 euro all’ora.



