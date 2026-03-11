“Il trovatore” di Giuseppe Verdi a l’Opéra de Monte-Carlo: protagonisti Pretty Yende, Artur Ruciński e Piero Pretti nella nuova produzione diretta da Giacomo Sagripanti (Foto)

L’Opéra de Monte-Carlo accende la propria stagione lirica con “Il trovatore” di Giuseppe Verdi, una nuova produzione firmata dal regista Francisco Negrin e realizzata in coproduzione con il Teatro Real di Madrid e la Royal Danish Opera. L’opera andrà in scena il 22, 24, 26 e 28 marzo 2026 nella storica sala dell’Opéra situata in Place du Casino, nel cuore del Principato di Monaco.

Alla guida musicale dell’allestimento sarà Giacomo Sagripanti, sul podio dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, affiancata dal Coro dell’Opéra de Monte-Carlo. La lettura proposta mira a esplorare le tensioni drammatiche che attraversano il celebre libretto verdiano, fatto di passioni impossibili, rivalità di potere e tragedie familiari che si intrecciano in una narrazione intensa e travolgente.

Il cast riunisce alcune delle voci più autorevoli della scena lirica internazionale. Il ruolo di Leonora sarà interpretato a rotazione da Pretty Yende e Alexandra Marcellier, mentre il baritono Artur Ruciński vestirà i panni del Conte di Luna. Il tenore Piero Pretti darà voce all’eroe romantico Manrico, affiancato dal mezzosoprano Varduhi Abrahamyan nel ruolo della tormentata Azucena. Completano il cast Evgeny Stavinsky nel ruolo di Ferrando e Annunziata Vestri in quello di Ines.

Considerato uno dei titoli più intensi del repertorio verdiano, “Il trovatore” è un’opera costruita su contrasti drammatici e musicali di straordinaria forza. Celebri arie e momenti corali si susseguono in una drammaturgia serrata, che mette al centro sentimenti estremi — amore, vendetta, gelosia e destino — restituendo al pubblico una delle pagine più potenti del melodramma ottocentesco.

Le rappresentazioni sono in programma domenica 22 marzo 2026 alle ore 15, martedì 24 marzo alle ore 20 (serata di gala), giovedì 26 marzo alle ore 20 e sabato 28 marzo alle ore 20.30.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulla produzione è possibile consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale dell’Opéra de Monte-Carlo.



