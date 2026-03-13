“Heritage at Risk”: a Monaco il concorso fotografico per giovani dagli 11 ai 25 anni sul patrimonio culturale in pericolo

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni per “Heritage at Risk”, il concorso fotografico dedicato ai giovani tra gli 11 e i 25 anni che invita a riflettere sulla fragilità e sull’importanza del patrimonio culturale del Principato di Monaco. L’iniziativa, organizzata dalla Direction des Affaires Culturelles, è aperta alle candidature fino al 15 marzo 2026 alle ore 23:59, termine ultimo per l’invio delle candidature.

Il concorso invita i partecipanti a riflettere, attraverso la fotografia, sulla fragilità e sull’importanza del patrimonio culturale di Monaco. Il tema scelto mette in luce le minacce che possono mettere a rischio sia il patrimonio tangibile – come opere d’arte, architetture, paesaggi costruiti, giardini e siti archeologici – sia il patrimonio immateriale, che comprende tradizioni, lingua, arti performative, rituali, mestieri artigianali e gastronomia.

Attraverso il tema “Heritage at Risk”, i giovani fotografi sono invitati a interrogarsi su cosa rappresenti per loro il patrimonio culturale del Principato e a proporre, con il proprio sguardo creativo, una riflessione sulle possibili soluzioni per la sua salvaguardia. Tra le principali sfide individuate figurano i cambiamenti climatici, i disastri naturali, le trasformazioni sociali, l’urbanizzazione e il turismo di massa.

Le fotografie inviate saranno esaminate da una giuria di esperti composta da figure di rilievo nel mondo della cultura e della fotografia. Tra i membri figurano Stéphane Bern, noto divulgatore e promotore del patrimonio storico, e il fotografo e documentarista di fama internazionale Nick Danziger, affiancati da diverse personalità della scena culturale monegasca.

La giuria selezionerà 15 fotografie, tra le quali verranno assegnati tre premi, uno per ciascuna fascia d’età prevista dal concorso: 11–14 anni, 15–18 anni e 19–25 anni.

Le opere selezionate saranno successivamente presentate al pubblico in una mostra all’aperto: le fotografie verranno esposte sulle ringhiere dei Giardini Saint-Martin, uno dei luoghi più suggestivi del Principato, da aprile a ottobre 2026.

Il concorso è aperto ai giovani tra 11 e 25 anni che siano cittadini monegaschi, residenti nel Principato, studenti iscritti a istituti di Monaco o persone che lavorano nel territorio monegasco.

Le iscrizioni restano aperte fino al 15 marzo 2026, tramite il modulo online disponibile sul sito culture.mc. Con la scadenza ormai imminente, gli organizzatori invitano i giovani interessati a inviare la propria candidatura negli ultimi giorni disponibili.

Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo di candidatura online, disponibile QUI.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Direction des Affaires Culturelles al numero +377 98 98 83 03 oppure via email all’indirizzo: infodac@gov.mc



