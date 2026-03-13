Nikki Beach Monte-Carlo riapre per la stagione estiva e riporta il suo iconico beach club lifestyle nel cuore del Principato

Il 2 aprile segna il ritorno di Nikki Beach Monte Carlo, pronto a inaugurare una nuova stagione sospesa tra cielo e mare. Situato sull’unico rooftop del Principato, all’interno dell’iconico Fairmont Monte Carlo, regala una vista mozzafiato sul Mediterraneo, sul porto e sullo skyline di Monaco. Per tutta l’estate, ogni giorno, questo indirizzo esclusivo accoglie chi cerca il perfetto equilibrio tra eleganza, leggerezza e un’energia vibrante tipica del lifestyle monegasco.

In una destinazione dove la sofisticatezza è stile di vita, Nikki Beach Monte Carlo si conferma come il punto d’incontro più raffinato del Principato, dal pranzo fino al tramonto, quando l’atmosfera si accende di riflessi caldi e convivialità, regalando momenti indimenticabili e un’esperienza unica.

La stagione 2026 prende forma celebrando il fascino senza tempo della Costa Azzurra: luce, musica e stile si intrecciano in un’armonia spontanea, dando vita a un’estetica raffinata reinterpretata con uno sguardo contemporaneo.

Il weekend di Pasqua invita a lasciarsi avvolgere dalla nuova atmosfera di Nikki Beach Monte Carlo. Easter in Bloom si sviluppa su tre giornate, da venerdì a domenica, dedicate a celebrare la primavera in tutto il suo splendore. Tra dessert golosi, calici di champagne e scenografici allestimenti floreali, ogni momento diventa un’occasione di piacere condiviso. Un DJ set scandisce pranzi in compagnia e pomeriggi da vivere con lentezza, avvolti da un’atmosfera luminosa e gioiosa, da assaporare senza fretta.

Tra le novità di quest’estate, all’ingresso di Nikki Beach Monte Carlo accoglie gli ospiti un murale esclusivo firmato dall’artista locale Charlotte Colt, una vera e propria introduzione allo spirito della stagione. Ispirata alla luce e al dinamismo della Riviera, l’opera dialoga con l’architettura e l’energia del rooftop, trasformandosi in un segno distintivo che riflette l’anima contemporanea e vibrante del luogo.

Anche il ristorante si presenta con un’identità rinnovata, in cui convivialità e ricercatezza convivono in perfetto equilibrio. Il menu si arricchisce di nuove proposte e sfumature, esprimendo una visione gastronomica ancora più creativa e sorprendente. La proposta culinaria porta la firma del Corporate Executive Chef di Nikki Beach Hospitality Group, Alessandro Pizza, ed è curata quotidianamente dallo Chef on site Thomas Roux, in sinergia con Laurent Smeulders, Executive Chef del Fairmont Monte Carlo, che ha contribuito alla creazione della proposta. Ne nasce un percorso che riflette l’eleganza del Principato, intrecciando ingredienti freschi e locali a suggestioni internazionali. Dai piatti più leggeri alle proposte serali da condividere, ogni creazione è studiata per accompagnare la golden hour ed esaltare l’esperienza sensoriale regalata dalle viste iconiche sulla città.

Sostenibilità, design e ospitalità si fondono in un’art de la table che valorizza artigianalità e raffinate influenze italiane. Materiali selezionati e dettagli curati raccontano una storia fatta di tradizione e autenticità, contribuendo a rendere ogni momento a tavola parte integrante dell’esperienza.

Intorno alla piscina, letti doppi in prima linea e cabane più riservate offrono agli ospiti diverse modalità di vivere la giornata, tra convivialità e momenti di privacy. Durante i giorni feriali, l’atmosfera invita al relax e alla quiete sotto il sole della Riviera, mentre il weekend si accende di un’energia vibrante e festosa. La colonna sonora curata dal DJ accompagna ogni fase della giornata, passando da momenti più soft a ritmi coinvolgenti, mentre l’elegante area lounge invita a brindare con champagne e signature drinks, in un contesto raffinato e contemporaneo.

Accanto agli eventi speciali che scandiscono la stagione, Nikki Beach Monte Carlo propone un calendario di appuntamenti ricorrenti, piccoli rituali che accompagnano la settimana e scandiscono l’estate sotto il sole del Principato.

Nei mesi di aprile e settembre, dal lunedì al giovedì, la pausa pranzo trova una nuova dimensione con La Piscine. È il momento in cui la giornata rallenta e si apre a un’esperienza sospesa tra i sapori della Riviera e l’eleganza informale dell’atmosfera a bordo piscina. Non un semplice lunch break, ma un invito a concedersi tempo, leggerezza e una parentesi di autentico piacere.

Il venerdì segna il passaggio, quell’istante in cui la luce si fa dorata e preannuncia il weekend. Con il Sunset Social, la golden hour si trasforma in un appuntamento fisso: cocktail che catturano i riflessi del tramonto, piatti pensati per la condivisione e una colonna sonora che accompagna con naturalezza il fluire delle conversazioni, mentre l’energia cambia e la sera prende forma.

Da giugno a settembre, il sabato esplode in tutta la sua intensità con Saturdance. Musica, stile e gusto si fondono sotto il sole in un crescendo naturale, tra DJ set e performance live che scandiscono le ore, rendendo ogni sabato un’esperienza irrinunciabile. La domenica, invece, si apre come un gran finale affacciato sul mare con Amazing Sundays. Lunghi pranzi, momenti di benessere e sonorità curate trasformano la conclusione della settimana in un rituale atteso e memorabile, dove convivialità e piacere si intrecciano in perfetta armonia.

Con il Mediterraneo a fare da sfondo e panorami che catturano lo sguardo, Nikki Beach Monte Carlo conferma la sua promessa: essere il luogo dove gusto, atmosfera e lifestyle si fondono in armonia, dando vita a un’estate indimenticabile, iconica e piena di emozioni. Nikki Beach Monte Carlo è aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 20:00 e offre la possibilità di effettuare la prenotazione direttamente online.

Nikki Beach Hospitality Group

Fondata dagli imprenditori Jack e Lucia Penrod, Nikki Beach Hospitality Group è un punto di riferimento nella barefoot luxury hospitality, offrendo esperienze lifestyle trasformative tramite la sua collezione di beach club, hotel, resort, residenze, concept di ristorazione e pop-up. Situata in alcune delle destinazioni più ambite al mondo, Nikki Beach è riconosciuta tra i migliori beach club e resort, fondendo armoniosamente musica, ristorazione, intrattenimento, moda, cinema e arte per creare momenti indimenticabili.

Oltre all’iconico brand Nikki Beach, il portafoglio del gruppo continua a espandersi con marchi come Lucia, lanciato nel 2024, e Maison Mer, presentato nel 2025, ciascuno con una propria visione e identità culinaria distintiva. Attraverso le sue crescenti iniziative, Nikki Beach Hospitality Group continua a stabilire nuovi standard nella creazione di esperienze di viaggio e lifestyle di lusso.



