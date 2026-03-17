COYA Monte-Carlo torna per la stagione della Riviera (Foto)

Cucina raffinata di ispirazione sudamericana, mixology di livello mondiale, programmazione musicale di fama internazionale e vista mozzafiato sul Mediterraneo: dal 2018, COYA Monte-Carlo si è affermato come una delle destinazioni più rappresentative della Riviera per le notti estive.

Una raffinata direzione culinaria

La stagione 2026 svela un menu rinnovato in linea con l'identità culinaria in continua evoluzione di COYA: una sofisticata cucina sudamericana in armonia con i sapori mediterranei e gli ingredienti stagionali. I piatti d'autore fanno il loro grande ritorno, arricchiti da un nuovo tocco di freschezza ed equilibrio. Tra i piatti più importanti figurano le tradizionali empanadas e la cazuela di branzino cileno, insieme a piatti più leggeri da condividere ispirati alla costa peruviana e alla Riviera. Queste cene sono pensate per essere gustate durante le lunghe serate estive, prima di passare senza soluzione di continuità al ritmo notturno di COYA.

Madre Tierra: il nuovo menu globale del bar COYA

Il lancio di Madre Tierra, il nuovo menu internazionale del bar COYA, sarà uno degli eventi clou della stagione a partire dal 1° aprile. Ispirata ai paesaggi del Perù, da La Costa a La Sierra e La Selva, questa collezione offre un vero e proprio viaggio attraverso cocktail accuratamente preparati che mettono in mostra la mixologia narrativa. Aspettatevi sapori audaci, tecniche raffinate e un equilibrio tra signature internazionali e creazioni locali originali, compresi sofisticati cocktail analcolici.

COYA Monte-Carlo presenterà anche l'esclusiva collaborazione globale del marchio con Tequila Barajas, una casa di tequila messicana indipendente rinomata per la sua produzione artigianale e molto apprezzata dagli intenditori. Questa partnership include bottiglie dipinte a mano e numerate singolarmente, riservate esclusivamente agli ospiti COYA in tutto il mondo. Ogni bottiglia riflette l'impegno di COYA verso l'artigianalità, la rarità e l'autenticità culturale.

Una line-up eccezionale per il 2026

La musica rimane al centro dell'esperienza COYA, con una line-up 2026 che copre l'intera stagione della Riviera da aprile a settembre. Francis Mercier aprirà la stagione il 10 aprile, seguito da Demaya il 15 maggio, Alex Wann il 26 giugno per "La Noche Blanca", Arkadyan il 24 settembre e Bob Sinclar il 25 settembre. Due speciali "Inca Nights" renderanno omaggio al patrimonio di COYA attraverso performance coinvolgenti e paesaggi sonori accuratamente curati.

COYA Monte-Carlo collaborerà con l'iconico Jimmy'z Monte-Carlo per cinque serate esclusive durante tutta la stagione, estendendo l'esperienza al circuito notturno di Monaco.

Il programma completo è disponibile qui: COYA MUSIC presents | Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Una delle terrazze più belle sotto le stelle

A partire da giugno, COYA Monte-Carlo svelerà nuovamente la sua terrazza stagionale in collaborazione con APM Monaco, in partnership con Monte-Carlo Société des Bains de Mer. L'installazione rafforzerà ulteriormente il glamour della Riviera e l'eleganza contemporanea che contraddistinguono COYA Monte-Carlo.

Intrattenimento privato in Riviera

Ripensati per la stagione 2026, gli spazi privati del COYA Monte-Carlo offrono un ambiente discreto ma dinamico con vista sul Mediterraneo. Le configurazioni semi-private e completamente private, adattabili a tutte le esigenze, offrono uno sfondo raffinato ed elegante per riunioni di lavoro, lanci di marchi o eventi su misura. Dai menu degustazione personalizzati alle esperienze di mixology dedicate, fino alla programmazione DJ accuratamente curata, ogni evento è progettato come un'esperienza COYA coinvolgente, che combina esclusività e atmosfera in una delle location sul lungomare più ambite di Monaco.

Informazioni pratiche:

COYA Monte-Carlo, Sporting Monte-Carlo, 26 Avenue Princesse Grace, 98000 Monaco.

Aperto dal 1° aprile 2026 al 24 ottobre 2026, dalle 19:00 all'1:00

Aperto dal mercoledì alla domenica nei mesi di aprile, maggio e settembre; dal martedì alla domenica nei mesi di giugno, luglio e agosto; dal giovedì alla domenica nel mese di ottobre.

Informazioni e prenotazioni:

+377 98 06 20 20