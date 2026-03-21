Da Vivaldi ai Deep Purple: a Beausoleil il concerto cross-over con Christoph Soldan e Les Solistes de chambre de Silésie

Il Festival di Musica da Camera prosegue con due nuovi appuntamenti al Centre Culturel Prince Jacques di Beausoleil, confermando la proposta di concerti gratuiti del sabato sera dedicati ai grandi capolavori del repertorio.

Questa sera, sabato 21 marzo alle ore 20:00, è in programma il concerto “Da Vivaldi ai Deep Purple”, con il pianista Christoph Soldan e il quintetto Les Solistes de chambre de Silésie. Il programma propone un originale percorso musicale che affianca autori come Vivaldi, Mendelssohn e Grieg a nomi iconici della musica moderna come Ray Charles, The Doors, Procol Harum ed Europe. Un progetto cross-over che unisce classica e pop in modo dinamico e accessibile.

Il ciclo si concluderà sabato 28 marzo, sempre alle ore 20:00, con “Flauto, virtuosismo e bel canto”. Sul palco Claudi Arimany ed Eduard Sànchez ai flauti traversi, accompagnati al pianoforte da Albert Gimenez, interpreteranno musiche di Mozart, Rossini, Doppler e Verdi, in una serata all’insegna dell’eleganza e della tecnica.

Due appuntamenti che chiudono il festival offrendo al pubblico un viaggio musicale tra generi ed epoche diverse.