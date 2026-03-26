Monaco alla 70ª Commissione ONU sulla condizione della donna a New York: protagonista Isabelle Picco e nuovo accordo con UN Women

Il Principato di Monaco ha preso parte alla 70ª sessione della Commissione sulla condizione della donna, svoltasi dal 9 al 19 marzo 2026 presso la sede delle Nazioni Unite a New York. La partecipazione è stata guidata dalla Missione Permanente del Principato presso l’ONU, confermando il ruolo attivo di Monaco nelle politiche internazionali a favore dell’uguaglianza di genere.

Nel corso dei lavori, S.E. Isabelle Picco, Rappresentante Permanente di Monaco alle Nazioni Unite, ha riaffermato con decisione l’impegno del Principato nel rafforzamento dei diritti delle donne. In particolare, ha evidenziato i progressi compiuti attraverso la modernizzazione del quadro legislativo nazionale e l’adozione di misure mirate a contrastare tutte le forme di violenza, comprese quelle di natura economica e psicologica.

Un punto centrale dell’intervento ha riguardato l’importanza della formazione degli operatori coinvolti — dalle forze dell’ordine ai servizi sociali — al fine di garantire una presa in carico più efficace delle vittime e prevenire fenomeni di recidiva. Un approccio che punta non solo alla repressione, ma anche alla prevenzione strutturale della violenza di genere.

La delegazione monegasca ha inoltre sottolineato come queste tematiche rappresentino una priorità anche in vista della futura Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, ribadendo l’importanza di un accesso alla giustizia equo e inclusivo per tutte le donne.

In occasione della sessione, Monaco ha siglato un nuovo accordo di cooperazione con UN Women per il periodo 2026-2029. Il contributo sosterrà programmi incentrati sullo sport, riconosciuto come leva strategica per la prevenzione, la sensibilizzazione e la trasformazione delle norme sociali.

Attraverso questo rinnovato impegno, il Principato conferma la propria determinazione a promuovere concretamente l’uguaglianza tra donne e uomini, valorizzando lo sport come strumento di protezione, emancipazione e cambiamento duraturo nella società.