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Altre notizie | 29 marzo 2026, 10:30

Giornata della Sicurezza Stradale a Monaco: educazione e prevenzione per giovani e famiglie

Il 29 marzo un’iniziativa educativa per sensibilizzare sulla sicurezza stradale, con attività rivolte alle nuove generazioni

Road Safety Day

Road Safety Day

Oggi, 29 marzo 2026, si svolge il Road Safety Day, evento dedicato alla promozione della sicurezza stradale, organizzato dalla Fondation Princesse Charlène de Monaco, l’appuntamento è fissato per le ore 11:00.

L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico più giovane sull’importanza di comportamenti responsabili sulla strada, attraverso attività mirate e momenti formativi. In un contesto sempre più attento alla prevenzione degli incidenti, il Road Safety Day rappresenta un’occasione significativa per trasmettere valori fondamentali come il rispetto delle regole e la consapevolezza dei rischi.

L’evento si rivolge in particolare a bambini, ragazzi e nuclei familiari, offrendo contenuti educativi e accessibili. Tuttavia, è importante segnalare che l’iniziativa non prevede accessibilità per persone con disabilità.

La Fondation Princesse Charlène de Monaco, da anni impegnata in progetti legati alla sicurezza e alla prevenzione, continua così a promuovere azioni concrete per favorire una maggiore cultura della sicurezza stradale, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle attività della fondazione, è possibile consultare il sito ufficiale: https://www.fondationprincessecharlene.mc/ 

Redazione

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