Giornata della Sicurezza Stradale a Monaco: educazione e prevenzione per giovani e famiglie

Oggi, 29 marzo 2026, si svolge il Road Safety Day, evento dedicato alla promozione della sicurezza stradale, organizzato dalla Fondation Princesse Charlène de Monaco, l’appuntamento è fissato per le ore 11:00.

L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico più giovane sull’importanza di comportamenti responsabili sulla strada, attraverso attività mirate e momenti formativi. In un contesto sempre più attento alla prevenzione degli incidenti, il Road Safety Day rappresenta un’occasione significativa per trasmettere valori fondamentali come il rispetto delle regole e la consapevolezza dei rischi.

L’evento si rivolge in particolare a bambini, ragazzi e nuclei familiari, offrendo contenuti educativi e accessibili. Tuttavia, è importante segnalare che l’iniziativa non prevede accessibilità per persone con disabilità.

La Fondation Princesse Charlène de Monaco, da anni impegnata in progetti legati alla sicurezza e alla prevenzione, continua così a promuovere azioni concrete per favorire una maggiore cultura della sicurezza stradale, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle attività della fondazione, è possibile consultare il sito ufficiale: https://www.fondationprincessecharlene.mc/