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Altre notizie | 29 marzo 2026, 10:37

Laboratorio di falegnameria “Fabrique ta jardinière” al Parc Princesse Antoinette di Monaco: bambini protagonisti della creatività

Il 29 marzo 2026 un’iniziativa della Mairie de Monaco dedicata a famiglie e giovani per imparare a costruire una fioriera in legno

Laboratorio di falegnameria “Fabrique ta jardinière”.

Laboratorio di falegnameria “Fabrique ta jardinière”.

La Mairie de Monaco organizza per oggi, domenica 29 marzo, un laboratorio di falegnameria dal titolo “Fabrique ta jardinière”, un’attività pensata per coinvolgere bambini e famiglie in un’esperienza educativa e creativa.

L’evento si svolgerà presso la Salle A Fàbrica, all’interno del Parc Princesse Antoinette, uno degli spazi verdi più frequentati del Principato. Il laboratorio è rivolto a bambini a partire dai 7 anni, che avranno l’opportunità di avvicinarsi al lavoro manuale del legno in modo sicuro e guidato.

Durante l’attività, i partecipanti potranno cimentarsi nelle principali fasi della lavorazione: segare, levigare e assemblare i diversi elementi per realizzare una propria fioriera in legno. Al termine del laboratorio, ogni bambino porterà a casa il proprio manufatto, frutto dell’esperienza svolta.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per stimolare la manualità, la creatività e la sensibilità verso attività artigianali tradizionali. Sono previsti due turni orari: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00.

L’appuntamento si terrà presso l’indirizzo 54 Boulevard du Jardin Exotique, nel cuore di Monaco. Si segnala che l’attività non è accessibile a persone con mobilità ridotta. 

Redazione

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