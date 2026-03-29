Laboratorio di falegnameria “Fabrique ta jardinière” al Parc Princesse Antoinette di Monaco: bambini protagonisti della creatività

La Mairie de Monaco organizza per oggi, domenica 29 marzo, un laboratorio di falegnameria dal titolo “Fabrique ta jardinière”, un’attività pensata per coinvolgere bambini e famiglie in un’esperienza educativa e creativa.

L’evento si svolgerà presso la Salle A Fàbrica, all’interno del Parc Princesse Antoinette, uno degli spazi verdi più frequentati del Principato. Il laboratorio è rivolto a bambini a partire dai 7 anni, che avranno l’opportunità di avvicinarsi al lavoro manuale del legno in modo sicuro e guidato.

Durante l’attività, i partecipanti potranno cimentarsi nelle principali fasi della lavorazione: segare, levigare e assemblare i diversi elementi per realizzare una propria fioriera in legno. Al termine del laboratorio, ogni bambino porterà a casa il proprio manufatto, frutto dell’esperienza svolta.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per stimolare la manualità, la creatività e la sensibilità verso attività artigianali tradizionali. Sono previsti due turni orari: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00.

L’appuntamento si terrà presso l’indirizzo 54 Boulevard du Jardin Exotique, nel cuore di Monaco. Si segnala che l’attività non è accessibile a persone con mobilità ridotta.