Festival Improbable 2026: a La Gaude sei giorni di musica per il decimo anniversario, con CharlElie Couture

Il Festival Improbable celebra i suoi primi dieci anni

Nel maggio 2026 il Festival Improbable torna a La Gaude per festeggiare un traguardo importante: il suo decimo anniversario. L’evento si svolgerà nei giardini della Coupole nelle giornate del 23, 24, 25, 29, 30 e 31 maggio 2026, distribuendosi su due weekend e offrendo al pubblico sei giorni di musica e convivialità.

Per celebrare questa ricorrenza speciale, il festival propone un programma ambizioso: quasi 300 musicisti, 50 gruppi e oltre 55 ore di musica dal vivo, con concerti che inizieranno già dalle 14:00 su due palchi. Il cartellone attraversa numerosi generi musicali — rock, jazz, blues, pop, fanfare, cori e chanson française — con l’obiettivo di coinvolgere tutte le generazioni e valorizzare la scena artistica locale.

Cinque delle sei giornate del festival saranno completamente gratuite, mentre l’ultima serata, quella di domenica 31 maggio, ospiterà l’evento speciale con un artista di fama internazionale.

Un festival nato da una storia di comunità

Il Festival Improbable è cresciuto negli anni mantenendo un’identità autentica e lontana dalle logiche commerciali. L’evento si fonda su uno spirito profondamente comunitario e solidale, sostenuto dal lavoro di oltre quaranta volontari e dal supporto costante del Comune di La Gaude.

Alla base della nascita del festival c’è una storia umana. Tutto iniziò quando Michèle, una vicina molto amata del bar-ristorante Les Marronniers, si ammalò. Grande appassionata di musica, fu proprio per starle vicino che nacque l’idea di creare un coro.

Fu così che venne coinvolto Philippe Biclot, percussionista dell’Opera di Nizza e batterista rock, incaricato di fondare la corale Les Gaudasses. Il canto diventò presto un momento di unione per la comunità: la musica aiutò Michèle ad affrontare gli ultimi momenti della sua vita circondata dall’affetto delle persone.

Da quell’esperienza, quasi naturalmente, nacque l’idea di organizzare un festival che permettesse al coro di esibirsi e che potesse riunire musicisti e amici. Così è nato il Festival Improbable, un progetto nato dal cuore e cresciuto nel tempo fino a diventare un appuntamento culturale molto atteso nel territorio.

La serata “Jeunes Talents”

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca la serata dedicata ai “Jeunes Talents”, in programma venerdì 29 maggio dalle 12:00 alle 17:00.

L’iniziativa sarà interamente dedicata alla giovane scena musicale locale, offrendo uno spazio in cui nuovi artisti potranno esibirsi per la prima volta davanti al pubblico del festival. L’obiettivo è dare visibilità ai talenti emergenti del territorio, creando un momento di incontro tra artisti, pubblico e comunità.

Il grande finale con CharlElie Couture

Il momento culminante del festival sarà domenica 31 maggio alle ore 20:00, quando il palco del Jardin de la Coupole ospiterà CharlElie Couture, artista franco-americano noto per la sua carriera multidisciplinare che unisce musica, arti visive e scrittura.

Nato a Nancy nel 1956 e diplomato all’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, CharlElie Couture ha sviluppato nel corso di oltre trent’anni una ricerca artistica definita da lui stesso “Multisme”, basata sull’interconnessione tra diverse forme di espressione.

Nel corso della sua carriera ha realizzato oltre 2000 concerti, composto 25 colonne sonore cinematografiche — tra cui quella del film Tchao Pantin — e presentato circa 200 mostre, oltre a pubblicare numerosi libri. Per il decimo anniversario del Festival Improbable, l’artista salirà sul palco con una formazione blues band, regalando al pubblico una serata speciale.

I biglietti per questa serata sono disponibili in prevendita a 22 euro, 28 euro a tariffa piena e 30 euro all’ingresso. Prenota ora cliccando QUI.

Sosteniamo il Festival Improbable: appello alle donazioni

Da dieci anni, il Festival Improbable fa vibrare il territorio in un’atmosfera conviviale, umana e intergenerazionale. Sostenuto da una squadra di volontari appassionati, il festival contribuisce a far vivere la cultura locale, a creare legami sociali e a riunire la comunità ben oltre la musica.

Ogni contributo è prezioso per far crescere questa bella avventura culturale. Sostenere il Festival Improbable significa partecipare a un progetto vivo, impegnato e profondamente radicato nel territorio.

Sosteniamo il Festival Improbable – Appello alle donazioni:

https://www.helloasso.com/associations/improbable/collectes/les-10-ans-du-festival-improbable-de-la-gaude

Un appuntamento musicale per tutta la comunità

Con la sua programmazione aperta, l’atmosfera conviviale e il forte legame con il territorio, il Festival Improbable conferma la propria vocazione: essere un evento capace di unire musica, condivisione e spirito di comunità, mantenendo viva l’energia che lo ha fatto nascere dieci anni fa.