Il Village Charlot di Beausoleil, apre le porte per visite guidate nel cuore del quartiere Carnier

Un luogo pensato per vivere la cultura in tutte le sue forme, tra arte, lettura, incontri- é il Village Charlot, spazio polifunzionale situato al 32 boulevard de la République, nel quartiere storico Carnier, che dal 3 aprile al 29 maggio 2026 apre le sue porte al pubblico con un ciclo di visite guidate.

Le visite si terranno in quattro date – venerdì 3 e 17 aprile, venerdì 15 e 29 maggio – dalle ore 09:45 alle 11:15, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare un complesso di oltre 2.000 metri quadrati concepito come una vera e propria “stanza in più” per la città.

Il Village Charlot si distingue per la sua vocazione culturale e sociale: al suo interno trovano spazio una mediateca articolata su tre livelli e oltre 800 metri quadrati, percorsi espositivi, residenze per artisti e giardini di particolare pregio. Un ambiente dinamico e accogliente dove è possibile leggere, partecipare a laboratori, incontrare artisti o semplicemente trascorrere del tempo in un contesto stimolante e rilassante.

Durante il percorso guidato, i visitatori potranno scoprire la storia e il concept alla base della creazione di questo luogo innovativo, pensato per favorire l’apprendimento, la creatività e il benessere. Dalle attività digitali alle aree dedicate al gioco, fino agli spazi per la condivisione come le Petites Cantines, il Village Charlot si presenta come un punto di riferimento per tutte le età.

L’iniziativa è aperta sia ai residenti di Beausoleil sia ai visitatori, con l’obiettivo di promuovere un nuovo modo di vivere gli spazi culturali: inclusivo, partecipativo e orientato alla comunità.

Il costo del biglietto è di 5 euro, con tariffa ridotta a 2,50 euro per i ragazzi dai 6 ai 18 anni.

Un’occasione per immergersi in un ambiente vibrante e multifunzionale, un’esperienza unica nel panorama urbano locale.

