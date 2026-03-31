GENNY inaugura la Monte-Carlo Fashion Week con una sfilata esclusiva allo Yacht Club

Ad aprire la Monte-Carlo Fashion Week sarà GENNY, protagonista della giornata inaugurale di mercoledì 15 aprile allo Yacht Club de Monaco.

Per l’occasione, la Maison porterà in passerella una selezione del fashion show Spring-Summer 2026, affiancata da una speciale anteprima della collezione Fall-Winter 2026-2027. Un appuntamento esclusivo pensato per anticipare i nuovi codici stilistici del brand e consolidare il dialogo con la scena internazionale della moda, riunita per l’evento monegasco.

La partecipazione segna inoltre un ritorno significativo per la direttrice creativa Sara Cavazza Facchini, che guarda con entusiasmo alla crescente presenza del marchio nel Principato. «Sono felice di tornare a sfilare con GENNY alla Monte-Carlo Fashion Week, in una città che incarna da sempre eleganza, glamour e fascino internazionale. Monte-Carlo, con il prestigio del Principato e la sua atmosfera cosmopolita, è la cornice ideale per una fashion week che celebra creatività, innovazione e nuove visioni della moda», ha dichiarato la stilista.

GENNY apre la manifestazione portando a Monaco il suo stile, fatto di eleganza moderna e femminilità raffinata, in sintonia con la scena internazionale della moda.

