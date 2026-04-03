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Eventi | 03 aprile 2026, 15:00

“La Veuve Rusée” di Carlo Goldoni al Grimaldi Forum: Caterina Murino protagonista della celebre commedia veneziana (Foto)

Il 29 aprile a Monaco una nuova messa in scena firmata da Giancarlo Marinelli riporta in vita l’ironia e la modernità del teatro goldoniano

“La Veuve Rusée” di Carlo Goldoni

“La Veuve Rusée” di Carlo Goldoni

Il Théâtre Princesse Grace presenta al Grimaldi Forum di Monaco una delle commedie più amate del repertorio italiano: “La Veuve Rusée” di Carlo Goldoni. Lo spettacolo sarà in scena mercoledì 29 aprile alle ore 20:00, senza intervallo, per una durata complessiva di 1 ora e 45 minuti.

Scritta nel 1748 e rappresentata per la prima volta a Venezia, l’opera continua ancora oggi a incantare il pubblico grazie alla sua vivacità, alla fine ironia e alla sorprendente attualità dei temi trattati.

Al centro della storia c’è Rosaura, giovane e affascinante vedova veneziana, ricca e indipendente, contesa da quattro pretendenti di diverse nazionalità: l’inglese Milord Runebif, il francese Monsieur Le Blau, lo spagnolo Don Alvaro de Castille e l’italiano conte Bosco Nero. Tutti cercano di attirare la sua attenzione attraverso le astuzie e le mediazioni del brillante Arlecchino.

Indecisa su chi scegliere, Rosaura si affida alla sua dama di compagnia Marionnette per escogitare un ingegnoso stratagemma che la aiuti a prendere una decisione. Ma, come spesso accade a Venezia, tra equivoci, colpi di scena e giochi di seduzione, sarà l’imprevedibilità dell’amore a guidare gli eventi.

Più che una semplice commedia, “La Veuve Rusée” si presenta come un racconto brillante e coinvolgente, capace di mescolare leggerezza e profondità. È soprattutto il ritratto di una donna moderna, determinata a difendere la propria libertà e a scegliere il proprio destino, in un contesto sociale ancora fortemente condizionato da convenzioni e aspettative.

La regia è affidata a Giancarlo Marinelli, che firma una messa in scena elegante e dinamica, sostenuta da un cast di primo piano: Caterina Murino nel ruolo della protagonista, affiancata da Sarah Biasini, Vincent Deniard, Vincent Desagnat, Thierry Harcourt, Tom Leeb e Pierre Rochefort, con la partecipazione vocale straordinaria di Jean Reno.

La Veuve Rusée dimostra così quanto il teatro di Goldoni sia ancora vivo oggi, raccontando con ironia e leggerezza temi come l’amore e la libertà personale.
 

Redazione

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