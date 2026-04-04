Giovani fotografi protagonisti ai Giardini Saint-Martin: inaugurazione della mostra del concorso “Patrimonio in pericolo”

La Direzione della Comunicazione e la Direzione degli Affari Culturali hanno il piacere di annunciare l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata al concorso per giovani fotografi dai 11 ai 25 anni, intitolato “Patrimonio in pericolo”.
L’evento si terrà mercoledì 8 aprile alle ore 17:30 lungo le cancellate dei Giardini Saint-Martin, a Monaco, trasformate per l’occasione in uno spazio espositivo a cielo aperto.
La mostra raccoglie una selezione di scatti realizzati dai partecipanti al concorso, offrendo uno sguardo originale e sensibile sul tema della salvaguardia del patrimonio culturale e naturale.
Attraverso le loro fotografie, i giovani autori raccontano luoghi, tradizioni e testimonianze storiche minacciate dal tempo, dall’incuria o dai cambiamenti ambientali, invitando il pubblico a riflettere sull’importanza della tutela e della valorizzazione del patrimonio.