Tre giorni di musica all’Espace Léo Ferré: protagonisti i giovani talenti dell’Accademia Rainier III

Dal 7 al 9 aprile 2026 l’Accademia Rainier III sarà protagonista di una residenza musicale all’Espace Léo Ferré, portando sul palco tre appuntamenti che vedranno esibirsi i suoi giovani talenti in un programma variegato e coinvolgente.
Si parte martedì 7 aprile alle ore 20:00 con la Serata delle Orchestre, seguita mercoledì 8 aprile alle ore 18:00 da Primavera in Canto, un evento dedicato alle voci. La rassegna si concluderà giovedì 9 aprile alle ore 20:00 con Musica Cubana, una serata dalle atmosfere ritmiche e vivaci.
Tutti gli eventi sono gratuiti, ma è richiesta la prenotazione. I biglietti, non nominativi e con posti liberi, possono essere richiesti via e-mail all’indirizzo academie@mairie.mc indicando nome, cognome e numero di posti desiderati.
In caso di rinuncia, gli organizzatori invitano a comunicarlo tempestivamente allo stesso indirizzo.
Gli spettacoli si terranno presso:
Espace Léo Ferré – Les Terrasses de Fontvieille
Accesso libero, su prenotazione
Informazioni: (+377) 93 15 28 91 oppure academie@mairie.mc