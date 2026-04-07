Tre giorni di musica all’Espace Léo Ferré: protagonisti i giovani talenti dell’Accademia Rainier III

Dal 7 al 9 aprile 2026 l’Accademia Rainier III sarà protagonista di una residenza musicale all’Espace Léo Ferré, portando sul palco tre appuntamenti che vedranno esibirsi i suoi giovani talenti in un programma variegato e coinvolgente.

Si parte martedì 7 aprile alle ore 20:00 con la Serata delle Orchestre, seguita mercoledì 8 aprile alle ore 18:00 da Primavera in Canto, un evento dedicato alle voci. La rassegna si concluderà giovedì 9 aprile alle ore 20:00 con Musica Cubana, una serata dalle atmosfere ritmiche e vivaci.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma è richiesta la prenotazione. I biglietti, non nominativi e con posti liberi, possono essere richiesti via e-mail all’indirizzo academie@mairie.mc indicando nome, cognome e numero di posti desiderati.

In caso di rinuncia, gli organizzatori invitano a comunicarlo tempestivamente allo stesso indirizzo.

Gli spettacoli si terranno presso:

Espace Léo Ferré – Les Terrasses de Fontvieille

Accesso libero, su prenotazione

Informazioni: (+377) 93 15 28 91 oppure academie@mairie.mc