Sinner e Zverev protagonisti a Monaco per l’apertura del Rolex Monte-Carlo Masters

È stata inaugurata in modo originale la 119ª edizione del Rolex Monte-Carlo Masters, con un evento speciale organizzato a Monaco. Il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, e il numero 4 del ranking ATP, Alexander Zverev, si sono sfidati in una partita di mini-tennis sul quai della stazione marittima, dando il via al torneo davanti a numerosi spettatori.

L’evento, aperto al pubblico, ha attirato molti appassionati, tra cui numerosi bambini, che hanno avuto l’opportunità di incontrare e fotografarsi con i due campioni, insieme a Mélanie-Antoinette de Massy, presidente della Federazione monegasca di tennis e del Monte-Carlo Country Club.

La giornata di sabato ha segnato anche l’inizio delle qualificazioni del torneo. Tra i risultati più rilevanti, la vittoria in tre set del belga David Goffin, ex numero 7 del mondo, impegnato nella sua ultima stagione in carriera. Il giorno successivo ha affrontato il secondo turno delle qualificazioni con l’obiettivo di accedere al tabellone principale, torneo in cui raggiunse la semifinale nel 2017, sconfitto da Rafael Nadal.

Tra i protagonisti figurava anche Gaël Monfils, anch’egli alla sua ultima stagione nel circuito ATP, che ha ricevuto una wild card per partecipare al torneo. Il tennista francese ha espresso emozione nel tornare a giocare sulla terra battuta monegasca, ricordando in particolare il suo esordio nel 2005 proprio contro Nadal e una vittoria significativa contro Roger Federer. Monfils ha disputato il suo primo turno sul Court Rainier III contro l’olandese Tallon Griekspoor.

Nel corso della stessa giornata, il pubblico ha potuto assistere anche all’ingresso in campo di Sinner nel torneo di doppio, dove ha giocato in coppia con il belga Zizou Bergs. In singolare, invece, l’italiano – esentato dal primo turno – era in attesa di conoscere il suo avversario, che sarebbe stato francese: il vincente del match tra Ugo Humbert e il giovane Moïse Kouamé.

Reduce dalle vittorie a Indian Wells e Miami, Sinner avrebbe potuto riconquistare la posizione di numero 1 del mondo in caso di successo a Monte-Carlo. “Ne sono consapevole, ma servirà più di un torneo per stabilire chi sarà il numero 1 e il numero 2 mondiale quest’anno. Quando si è tra i migliori, l’obiettivo è vincere titoli”, ha dichiarato l’azzurro durante un incontro con i media.

In quella stessa domenica è stato anche il turno di Carlos Alcaraz, campione in carica e allora numero 1 del mondo, atteso per la sua conferenza stampa.

