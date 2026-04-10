Villaggio Charlot a Beausoleil: i laboratori “Colori e mestieri” con Cyril Maguy

Dal 14 al 18 aprile, il Village Charlot di Beausoleil (42 avenue du Maréchal Foch) ospita i laboratori creativi “Colori e mestieri” condotti dal musicista Cyril Maguy, nell’ambito della sua residenza artistica.

L’iniziativa, di carattere culturale e dedicata allo svago e al tempo libero, propone ogni pomeriggio una serie di attività che uniscono musica, movimento e arti espressive. Il programma include scoperta della voce, giochi musicali, body percussion e soundpainting, con l’obiettivo di costruire collettivamente un’esperienza artistica condivisa. L’attività è aperta a tutti a partire dai 7 anni di età e non richiede alcuna esperienza o competenza nel canto.

La settimana si concluderà con una performance pubblica prevista per sabato, momento finale in cui i partecipanti potranno presentare il risultato del percorso creativo sviluppato insieme.

L’evento si svolge presso il Village Charlot, struttura dotata anche di parcheggio e servizi per il pubblico.

Pentru ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare gli organizzatori al numero 0483328532 oppure consultare i canali ufficiali della città di Beausoleil.

https://villedebeausoleil.bibli.fr/index.php