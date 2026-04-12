“Pas plus haut que trois pommes”: lo spettacolo di Thierry de Pina alla Salle Charlie Chaplin a Saint-Jean-Cap-Ferrat

Andrà in scena sabato 25 aprile 2026 alle ore 15.00, presso la Salle Charlie Chaplin di Saint-Jean-Cap-Ferrat (Quai Lindbergh), lo spettacolo per bambini “Pas plus haut que trois pommes”, una produzione della compagnia Ah le Zèbre ! firmata dall’autore Thierry de Pina.

Pensato per il pubblico a partire dai 3 anni, lo spettacolo affronta il tema della differenza attraverso una narrazione poetica e accessibile. Protagonista è un piccolo bambino che, sentendosi troppo diverso, decide di lasciare il proprio ambiente per intraprendere un viaggio intorno al mondo.

Durante il suo percorso, ricco di incontri e colpi di scena, si confronterà con personaggi altrettanto singolari: una coppia di pinguini fuori dal comune, una giraffa impacciata sulle sue lunghe zampe, un piccolo zebra a pois e molti altri. In questo universo immaginifico, ogni incontro diventa occasione di racconto e condivisione.

Attraverso le storie degli altri, il protagonista comprende progressivamente che ogni singolarità rappresenta una forza. Il viaggio si trasforma così in un percorso di crescita personale, che lo porterà a tornare a casa consapevole e orgoglioso della propria identità.

Il progetto è sostenuto dall’aiuto alla creazione de La Semeuse. In scena Thierry de Pina e Isabelle Tosi, con la regia del Collectif Ah le Zèbre ! e le illustrazioni di Catherine Caroff.

Lo spettacolo, della durata di 45 minuti, è aperto a tutto il pubblico.

https://www.saint-jean-cap-ferrat.fr/agenda/theatre-pour-enfants-pas-plus-haut-que-trois-pommes/

