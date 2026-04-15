Presentazione del 65° Festival Internazionale della Televisione di Monaco alla Médiathèque Caroline

Il prossimo 28 aprile 2026, alle ore 12:15, la Médiathèque Caroline ospiterà la presentazione ufficiale del 65° Festival International de Télévision de Monte-Carlo, uno degli appuntamenti più longevi e prestigiosi dedicati al mondo della televisione, organizzato ogni anno nella Principato di Monaco.

Da 65 anni, il Principato accoglie questo festival internazionale che rappresenta un punto di riferimento per professionisti e appassionati del settore. L’evento si distingue per un programma ricco di anteprime mondiali, conferenze dedicate al dietro le quinte delle serie televisive e sessioni di incontri con il pubblico, tra cui firmacopie con protagonisti e autori.

Durante la conferenza del 28 aprile, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire in anteprima la programmazione ufficiale della 65ª edizione del Festival, che si svolgerà dal 12 al 16 giugno 2026. L’incontro offrirà inoltre un momento interattivo con un quiz speciale dedicato alle serie TV, attraverso il quale i partecipanti potranno vincere premi ufficiali legati alla manifestazione.

L’evento, organizzato presso la Médiathèque Caroline in 5 promenade Honoré II, è accessibile al pubblico e si inserisce nella categoria delle conferenze informative, offrendo un’occasione unica per immergersi nell’universo delle serie televisive.